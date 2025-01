Consilierul prezidențial rus, Nikolai Patrușev, a avertizat într-un interviu pentru KP.RU, preluat de agenția oficială rusă TASS, că politica antirusească adoptată de autoritățile de la Chișinău ar putea duce la dispariția Moldovei ca stat. Aproape de Vladimir Putin, Patrușev a prevăzut că și Ucraina va înceta să mai existe ca națiune începând cu anul 2025. De asemenea, el consideră că acest subiect nu va reprezenta o prioritate pentru noul președinte al SUA, Donald Trump, oferindu-i un sfat: să acorde o atenție deosebită securității sale înainte și după învestire. În plus, Patrușev a inclus România alături de Ungaria, Slovacia și Austria, susținând că Bruxelles-ul și-a pierdut dreptul de a le reprezenta interesele.

"Nu exclud ca politica agresivă antirusească de la Chişinău să ducă la faptul că Moldova fie va deveni parte a unui alt stat, fie va înceta să existe. În această situaţie, ne putem uita la exemplul Ucrainei, unde neo-nazismul şi rusofobia au dus ţara la colaps, şi asta cu mult înainte de operaţiunea militară specială. Dacă vorbim despre aspectul internaţional al intereselor globale ale Rusiei, discriminarea împotriva populaţiei ruse într-o serie întreagă de ţări şi, bineînţeles, în ţările baltice şi Moldova, trebuie să înceteze. Autorităţile din aceste state continuă să se afunde în cea mai profundă criză prin acţiuni necugetate, în timp ce se încăpăţânează să învârtă retorica rusofobă. Deosebit de relevantă este criza energetică, a cărei vină o poartă sută la sută autorităţile moldoveneşti, care urmează obedient ordinele Bruxelles-ului de a reduce dependenţa de gazul rusesc", a spus Nikolai Patruşev în interviul pentru Komsomolskaia Pravda.

Este deosebit de îngrijorător faptul că aplicarea violentă a ideologiei neo-naziste şi rusofobia incendiară distrug oraşele cândva prospere ale Ucrainei, inclusiv Harkov, Odesa, Mîkolaiv şi Dnipropetrovsk. Este posibil ca Ucraina să nu mai existe deloc în acest an. Cred că negocierile privind Ucraina ar trebui să se desfăşoare între Rusia şi Statele Unite, fără participarea altor ţări occidentale. Conducerea UE, de exemplu, a pierdut de mult dreptul de a vorbi în numele multora dintre membrii săi, precum Ungaria, Slovacia, Austria, România şi alte câteva ţări europene interesate de stabilitatea în Europa şi de adoptarea unei poziţii echilibrate faţă de Rusia”, a susţinut reprezentantul lui Putin.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat declarațiile consilierului prezidențial rus, Nikolai Patrușev, într-o intervenție la România TV.

"Mi se pare că ceea ce încearcă Patrușev să facă este să pună România în rândul unor state rusofile"

"Este o mișcare de propagandă a Federației Ruse. Așteaptă schimbarea de pe 20 ianuarie și speră să prindă câte ceva. Pur și simplu sunt afirmații care reflectă dorințele, visele de mărire ale Moscovei. Nu au legătură cu realitatea. Deci, dacă Ucraina ar cădea în ghearele Rusiei, atunci probabil că și Republica Moldova ar dispărea. E un pericol pe care îl știm cu toții. L-au înțeles și Uniunea Europeană și partenerii americani. Sigur că îl știm și noi, pentru că este vorba despre frații noștri basarabeni. De-asta este importantă integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, astfel încât să nu mai poată să se agațe de ei.

Mi se pare că ceea ce încearcă Patrușev să facă este să pună România în rândul unor state rusofile. A alăturat-o Ungariei, Slovaciei, Austriei și Cehiei. Mai nou, cumva, au pus și România, deși este un stat rusofob. România este un stat unde mai puțin de 5% din populație este pro-rusă. Ori, el ne introduce acolo odată cu victoria în primul tur al alegerilor a domnului Călin Georgescu. De-asta bate domnul Patrușev în această direcție.

Este vorba despre scoaterea unei părți importante a flancului estic din contactul direct cu Occidentul. Nu întâmplător statele menționate sunt în flancul estic, inclusiv Austria, care nu e în prima linie, dar e placă turnantă, și a fost întotdeauna, a Rusiei în Uniunea Europeană. Austria nu este membră NATO. Am văzut că se duc trupe și echipamente în Marea Baltică, pentru ca rușii să nu mai taie echipamentele vitale, precum energia și Internetul.

Războiul principal e în Marea Neagră. Aici ar trebui să se concentreze NATO. Aici, la noi. Țara cea mai importantă este România, și nu pentru că suntem noi români, ci pentru că aici are loc războiul. Pe aici încearcă Rusia să penetreze flancul estic. E foarte important. Dacă am avea un specialist care să analizeze spusele lui Patrușev, cred că am descoperi lucruri pe care el nu a vrut să le facă cunoscute, dar prin ieșirea sa publică ne mai dezvăluie câte ceva", a explicat Bogdan Chirieac.

