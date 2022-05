Consiliera lui Trump: Putin era nevoit să „îi tot explice lucruri” fostului șef de la Casa Albă. Liderul Kremlinului ar fi fost frustrat de puținele cunoștințe ale lui Donald Trump

Vladimir Putin „a fost nevoit să îi tot explice lucruri” lui Donald Trump, atunci când acesta era președinte al SUA, a transmis fostul consilier de la Casa Albă, Fiona Hill.

„Lui Putin nu-i place să facă asta”, a spus Hill către Consiliul pentru Afaceri Globale din Chicago.

„Puteai vedea că a fost frustrat de multe ori cu președintele Trump. Chiar dacă (lui Putin) îi place să își poată învârti punctul de vedere, vrea să aibă predictibilitate în persoana cu care se interacționează.”

Sub Trump, Hill a fost director senior pentru afaceri europene și ruse în Consiliul de securitate națională. Ea este acum senior fellow la Brookings Institution din Washington.

Consiliera născută în Marea Britanie a devenit proeminentă atunci când a depus mărturie în primul impeachment al lui Trump, referitor la șantajul privind reținerea ajutorului militar acordat Ucrainei, în încercarea de-al compromite pe Joe Biden.

Putin a ordonat invazia rusă a Ucrainei în februarie. Luptele sângeroase continuă. Biden s-a angajat să sprijine Ucraina.

La evenimentul de la Chicago, Hill a spus că Putin „a crezut că cineva ca Biden, care este transatlantic, care știe totul despre NATO, care (în comparație cu Trump) știe măcar unde se află Ucraina și știe măcar ceva despre istorie și este foarte pătruns de afaceri internaționale, ar fi persoana potrivită cu care să te angajezi, spre deosebire de cineva căruia trebuie să-i explici orice tot timpul”.

Trump și republicanii susțin că Putin nu ar fi invadat dacă Trump ar fi fost la putere.

Administrația Trump a fost marcată de investigațiile privind interferența electorală a Rusiei și legăturile dintre Trump și Moscova.

Trump a fost văzut a fi prea aproape de Putin. Punctele de foc au inclus un summit de la Helsinki din iulie 2018, când cei doi lideri s-au întâlnit singuri, doar cu traducătorii.

Hill a fost coautor al unei cărți foarte populare despre Putin. Anul trecut, promovând un memoriu, There Is Nothing for You Here, ea a declarat pentru BBC că la Helsinki s-a gândit să falsifice o urgență medicală pentru a întrerupe remarcile lui Trump.

„Gândul meu inițial a fost doar „Cum pot termina asta?”, a spus ea.

Trump a atacat-o public pe Hill, numindu-o „o adeptă a statului paralel – cu un accent plăcut”. În aprilie, după ce Hill l-a comparat cu Putin, Trump a spus pentru New York Times: „Ea nu știe ce vorbește. Dacă nu ar avea accent, nu ar asculta-o nimeni.”

În ceea ce privește punctul de vedere al lui Putin despre Trump, în 2020, Hill a spus pentru The Guardian: „Trump vrea doar să creeze chimie personală, oricine ar fi interlocutorul, iar apoi toți ceilalți (consilierii, corpul diplomatic) rezolvă detaliile. El a vrut să-l trateze pe Putin așa cum l-a tratat pe Xi [Jinping din China] sau pe Netanyahu [fostul premier al Israelui]. Voia să poată ridica telefonul și să vorbească cu ei, pur și simplu.

„Putin nu funcționează așa. Putin ia cu el traducători pentru fiecare ocazie. Rușii sunt incredibil de organizați. Ei profită de fiecare oportunitate, de fiecare vulnerabilitate, de fiecare uşă deschisă prin care pot trece.”

