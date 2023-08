Comunitatea românească din Iordania a ajuns la a patra generație

„Comunitatea românească, în sine, a început sa se formeze în anii '70 in Iordania, odată cu absolvirea a sute de mii de medici și ingineri iordanieni, din care o parte considerabilă au ales să aducă în țara lor soțiile românce.

În prezent comunitatea româneasca în Iordania a ajuns la a-4-a generație , existând românce care au strănepoți. Comunitatea a păstrat legătura puternică cu România și datorită climatului pașnic din Iordania, multe românce au avut posibilitatea chiar să invite rudele și cunoscuții în vizită. În ultimii ani această legătura s-a îmbunătățit considerabil cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Hașemit al Iordaniei. Un aport important în îmbunătățirea căilor de comunicare l-a avut de asemenea si dezvoltarea mediului social virtual prin rețelele de socializare.”

Geanina Abul Haija

Președinte Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură

O mulțime de evenimente realizate anual

Printre proiectele desfășurate de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură, individual sau în colaborare cu Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, cu ocazia Zilei Culturii Naționale (Ziua nașterii lui Mihai Eminescu), Ziua Brâncuși, Ziua Internațională a Francofoniei, unde am participat de fiecare dată împreună cu Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, Ziua Drapelului National, Ziua Iei, Ziua Limbii Române, Mărțișorul- în fiecare an asociația noastră organizează un concurs „Mărțișorul românesc realizat manual” anul acesta ajungând la cea de-a VIII-a ediție, Bazar Romanesc organizat cu ocazia diferitelor sărbători, European Day of Languages, eveniment organizat în fiecare an de EUNIC Jordan, anul acesta am reușit să organizăm cursuri online de limba română pentru copii între 4 si 16 ani, cursuri organizate de Proud Romanian Online School. De asemenea participam în fiecare an la Bazarul diplomatic internațional anual, acest eveniment anual reunește comunitatea internațională într-un singur loc, este un bazar organizat de Fundația Mabarrat Um Al Hussin , fundație care oferă educație și adăpost copiilor orfani desfășurându-se sub patronajul Prințesei Basma Bint Talal, banii strânși din vânzarea produselor românești sunt donate Fundației Mabarrat Um Al Hussin.

În cadrul acestor evenimente am promovat costumele populare românești cât și articole care au împodobit casele bunicilor noștri, mâncarea romanescă și nu în ultimul rând învățând copiii cuvinte românești .

„Toate activitățile noastre sunt promovate de Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, căreia îi mulțumim pentru colaborare și susținere.”

Geanina Abul Haija

Președinte Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură

Alte activități online si în colaborare: emisiunea „1001 Repere Romanești” emisiune lunară organizată alături de Anca Cheaito - Romania Levant Rla din Liban , Cătalina Bogoi - Centrul Cultural Român din Maroc & Association Maroco-Roumaine De Partenariat din Maroc, emisiune despre cultură, diaspora și comunitatea românească, antreprenorial și revista presei. Un alt partener cu care colaboram este Mircea Geani Florescu- Centrul Cultural La Tierra Tracia –Asociation Romanati , care realizează emisiuni despre tradiții, cultură românească desfășurate online și organizare de evenimente cum va fi și “CultuRo - Festival de Carte si Arte al Romanilor de pretutindeni” care se va desfășura în perioada 5-8 octombrie, la Madrid-Spania, iar asociația noastră va fi prezentă, ne-a mai spus doamna președinte, Geanina Abul-Haija.

Există un puternic Club al absolvenților iordanieni ai Universităților din România

O altă asociație activă și influentă, în Iordania, este Clubul absolvenților iordanieni ai Universităților din România, condusă de Dr. Bassam al Shloul. Acest Club a ajuns la impresionanta cifră de 16.000 de absolvenți. Domnul Dr. Bassam a avut amabilitatea să ne ofere o sinteză plină de conținut privind istoricul și activitățile clubului pe care îl prezidează.

„Noi, absolvenții Iordanieni din România am înființat un club format din circa 16.000 de absolvenți care este aprobat de Ministerul de Interne al statului Iordanian. Suntem absolvenți din toate specialitățile unde s-au creat bazele activităților profesionale în România din medici, farmaciști, ingineri și din alte diferite specialități.

Și la ora actuală s-au ocupat, la cel mai mare nivel, poziții în țară ca miniștri, secretari de stat, șefi de secții, profesori universitari, directori de instituții din toate domeniile din țară de stat și particulari și unde sunt solidari și legați de țara în care au studiat și unde sunt considerați ca ambasadori între cele două state și au creat noi posibilități de colaborare și au prefigurat idei pentru viitor și au roluri importante în sistemul cultural, social, turistic și economic în țară.

Din activitatea noastră, unde colaborăm alături de ambasada României în Amman, la toate evenimentele petrecute la Ambasadă și noi am deschis filiale în toate orașele mari în Iordania și le-am vizitat împreună cu Excelenta Sa, domnul Ambasador, la toate filialele și unde ne întâlnim cu prefecți, primari și șefii de Camere de Comerț din județe și cu oameni de afaceri din țară ca să aibă legătură cu cele din România. Ne-am înfrățit cu orașe din România și în același timp am organizat congrese medicale cu profesorii noștri din România cu medici din absolvenți. Anual se face alternativ un an în România și un an în Iordania. Anul aceasta, în noiembrie, este al zecelea congres, se desfășoară în Iordania. Toate aceste activități ne fac să avem dorul și legătura sufletească cu țara iubita care se cheamă România.”

Dr. Bassam al Shloul

Președinte Clubul absolvenților iordanieni ai Universităților din România

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News