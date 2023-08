Compania lui Volodimir Zelenski a organizat concertul lui Goran Bregovic din Crimeea, în anul 2015

În luna mai 2015 Goran Bregovic avea mai multe concerte programate pe care trebuie să le susțină în Ucraina, însă au fost anulate încă din luna aprilie 2015 din cauza reacțiilor apărute în media ucraineană și în mediul politic de la Kiev. Responsabilii companiei Kvartal Concert au fost cei care au hotărât să anuleze concertele, ei fiind și cei care au organizat concertul din Crimeea, de la Sevastopol, potrivit Catavencii.ro.

În cadrul unui interviu acordat recent pentru publicația Le Monde, Goran Bregovic a spus că „A fost un concert care a fost legat de turneul ucrainean, organizat de aceeași agenție“.

Compania Kvartal Concert a fost înființată în 2009 ca parte a grupului media construit în jurul companiei-mamă, Kvartal 95, înființată în 2003. Încă de la început, Volodimir Zelenski a fost acționarul majoritar al Kvartal 95. Înaintea alegerilor prezidențiale din prima jumătate a anului 2019 Volodimir Zelenski a decis să vândă familiei lui Serghei Șefir participațiunile din firmele în care era acționar. Serghei Șefir este prieten și partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit sursei citate, la vremea aceea Zelenski încă deținea 18,75% din Kvartal Concert.

După ce Volodimir Zelenski a câștigat alegerile și a devenit președinte, Serghei Șefir a fost numit în funcția de prim-consilier al președintelui Ucrainei. De asemenea, Serghei Trofimov, un alt acționar, a primit funcția de prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale, iar Maxim Tkacenko a ajuns vicepreședinte al partidului lui Zelenski, șeful deputaților partidului Servitorul Poporului din Rada ucraineană, vicepreședinte al comisiei parlamentare pentru drepturile omului, dezocuparea și reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, consilier al Secretarului Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare pe probleme de reintegrare şi restaurare a Donbasului.

Din 2014 și până în prezent, Kvartal Concert a organizat concerte, artiștii performând în Crimeea și apoi în Ucraina, fără a exista probleme.

În luna august 2014, Ucraina pregătea o listă cu 500 de artiști cărora urma să le fie interzis accesul în țară. La vremea aceea Zelenski a cerut demisia ministrului Culturii printr-o postare pe pagina de Facebook. După ce Zelenski a devenit președinte, această postare a fost ștearsă, la fel și articolul care povestea acest episod.

Lui Goran Bregovic nu îi este interzisă intrarea în Polonia sau Ucraina

După ce Crimeea a fost anexată de către Rusia în 2014, Ministerul Culturii și Politicii Informațiilor de la Kiev transmitea că va fi întocmită o lista neagră cu artiști străini care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității Ucrainei, fiindu-le interzis accesul pe teritoriul Ucrainei.

Cele mai cunoscute persoane cărora le este interzis accesul în Ucraina sunt: Gérard Depardieu, Steven Seagal, actorul italian Michele Placido și Fred Durst, frontman-ul trupei americane Limp Bizkit. Pe lângă ei se mai află pe lista neagră o mulțime de actori, regizori și cântăreți ruși. Numele lui Goran Bregovic nu este pe listă. De asemenea, nu există dovezi că numele său ar fi fost vreodată pe lista neagră a Ministerului Culturii de la Kiev.

Răspunsul Ambasadei Ucrainei la București la întrebarea „Are Goran Bregovic interdicție de a intra în Ucraina?“ a fost următorul: „Bună ziua. Cu această întrebare ar trebui să contactați paznicii. Ei se ocupă de această problemă. Ambasada nu deține astfel de informații“ („good afternoon. With this question, you should contact the guards. They are dealing with this issue. The embassy does not have such information“).

Potrivit agenților lui Goran Bregovic, acestuia nu îi este interzisă intrarea în Polonia. Dimpotrivă, acesta chiar a susținut mai multe concerte în Polonia în ultima perioadă, cel mai recent fiind chiar în data de 29 iunie 2022, la Szczecin.

Are Goran Bregovic interdicție de a intra în Republica Moldova?

În 2022 Poliția de Frontieră din Moldova a oferit un comunicat din care se înțelegea că Bregovic ar fi fost întors de la aeroport și că îi este interzisă intrarea Republica Moldova. După acest moment, autoritățile de la Chișinău au încercat să clarifice această situație.

În cazul lui Goran Bregovic și al band-ului său s-a invocat faptul că celebrul cântăreț cu cetățenie sîrbă și franceză ar fi un susținător al invadării Ucrainei de către Rusia, un susținător al politicilor lui Putin, susținător al războiului.

Cu toate acestea, nu există dovezi și nici vreo declarație de-a lui Goran Bregovic care să demonstreze acuzațiile, și anume, că ar sprijini războiul.

Există o singură declarație care i se atribuie lui Goran Bregovic: „În Balcani am simțit mereu măreția care vine din Est, dinspre Rusia“. Însă această afirmație nu-i aparține lui Goran Bregovic. În 2015, Goran Bregovic declara: „Cel puțin noi, în Balcani, avem o percepție puternică a acestei culturi mari, uriașe, care vine înspre noi dinspre est“. Traducătoarea de limba rusă a adăugat cuvântul „Rusia“, iar presă ucraineană care a preluat ulterior declarația a transformat-o, introducând și măreția sau grandoarea Rusiei în frază, deși nu este vorba despre așa ceva.

În interviul din Le Monde, artistul declara: „Sunt din Sarajevo, sunt traumatizat de război, nu pot fi în favoarea vreunui război sau a vreunei agresiuni“.

Goran Bregovic susține numeroase concerte în țările Uniunii Europene, inclusiv, Polonia. În România, Goran Bregovic susține două-trei concerte anual, iar Republica Moldova, Goran Bregovic mai are planificat un concert în luna octombrie, în cadrul unui festival care trebuia să aibă loc în luna mai, dar a fost amânat.

Goran Bregovic a devenit o țintă în fața urii internauților români, care cred că sunt adevărate minciunile publicate în presa din Moldova și perpetuate în presa din România care le-a acceptat fără să facă verificări pe acest subiect. Pe același model, oricine poate fi declarat putinist, susținător al războiului și al invaziei din Ucraina fără a exista vreo dovadă care să susțină afirmațiile.

România este o țară independentă care ia singură decizii și își stabilește singură politica internă și externă, iar regimul de la Chișinău nu ar trebui să influențeze politicile României, cu atât mai mult cu cât nici măcar Ucraina nu i-a interzis lui Goran Bregovic accesul pe teritoriul său, potrivit Catavencii.ro.

