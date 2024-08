Comisia Europeană se distanțează de arestarea lui Durov, fondatorul Telegram: Nu are nicio legătură cu legea serviciilor digitale

Telegram nu intră sub incidența legislației europene pentru marile platforme de internet. CE se distanțează de arestarea fondatorului Telegram, iar președintele Franței susține că nu a fost ”o decizie politică”.

UPDATE: Emmanuel Macron, președintele Franței, a dat asigurări luni că arestarea în Franța a fondatorului aplicației de mesagerie criptată Telegram, Pavel Durov, nu a fost ”în nici un caz, o decizie politică”, transmite AFP.



”Arestarea președintelui Telegram pe teritoriul francez a avut loc în cadrul unei anchete judiciare în curs. Nu este, în nici un caz, o decizie politică. ține de judecători să decidă”, a declarat președintele Macron pe X.



Însoțit de garda de corp și de asistenta care îl urmează permanent, miliardarul franco-rus în vârstă de 39 de ani a fost arestat sâmbătă seara pe aeroportul Bourget, la nord de Paris.



Anchetatorii francezi au emis un mandat de aducere pe numele lui Durov ce vizează mai multe infracțiuni comise pe platforma pe care a fondat-o.



În mesajul său, președintele Emmanuel Macron a denunțat ”informații false referitoare la Franța în urma arestării lui Pavel Durov”.



”Franța este atașată, mai mult decât orice, de libertatea de exprimare și comunicare, de inovație și de spiritul de antreprenoriat. Va rămâne așa”, a dat asigurări șeful statului francez.



”Într-un stat de drept, pe rețelele de socializare, la fel ca în viața reală, libertățile se exercită într-un cadru stabilit de lege pentru a proteja cetățenii și a respecta drepturile lor fundamentale. Îi revine justiției, în totală independență, să se asigure că legea este respectată”, a insistat președintele Macron.

Știrea inițială

Arestarea lui Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost prelungită duminică seară, iar, luni, Comisia Europeană (CE) s-a distanțat și spune că ”este vorba de o anchetă penală care nu are nicio legătură cu legea serviciilor digitale”, cadrul european ce reglementează activitatea marilor platforme, informează EFE, scrie Agerpres.



”Nu avem nimic de spus în această chestiune”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al executivului european pentru piața internă.



Miliardarul rus Pavel Durov a fost arestat pe aeroportul Le Bourget din afara capitalei Paris la scurt timp după ce a aterizat cu un avion privat sâmbătă seara, în contextul în care în Franța au fost deschise mai multe proceduri judiciare în care acesta este acuzat că nu a colaborat pentru a preveni crima organizată pe aplicația sa de mesagerie.



Fondatorul Telegram, cu multiple cetățenii - rusă, franceză, emirateză -, este acuzat că nu a contribuit la oprirea traficului de droguri, a fraudei cu criptomonede sau a apologiei terorismului.



Durov a fost arestat în cadrul unei investigații preliminare a poliției în care se presupune că a permis comiterea unei game largi de infracțiuni pe platforma sa din cauza absenței moderatorilor și a lipsei de cooperare cu poliția, a declarat o sursă din poliția franceză pentru Reuters la sfârșitul săptămânii.

Telegram nu intră sub incidența legislației europene

Purtătorul de cuvânt al CE a declarat pentru EFE că Telegram nu trebuie să respecte cele mai stricte prevederi ale legii serviciilor digitale deoarece a comunicat Bruxelles-ului că aplicația are 41 de milioane de utilizatori lunari, sub pragul de 45 de milioane stabilit de legislația europeană pentru marile platforme de internet.



Cu toate acestea, Telegram trebuie să respecte obligațiile generale pe care legea serviciilor digitale le stabilește pentru orice intermediar pe internet, precum rețelele sociale sau piețele online. Astfel, trebuie să aibă un sistem prin care autoritățile sau utilizatorii să poată notifica existența conținutului ilegal, dar nu trebuie să realizeze un raport anual anterior existenței unei avertizări cu privire la riscurile pe care platformele le pot reprezenta pentru societate și nici să fie supusă unui audit extern din partea unor administrații publice sau a societății civile.



Potrivit Reuters, Durov se afla încă în detenție luni și era audiat de poliție, conform informațiilor apărute în presa franceză. Parisul nu a confirmat oficial arestarea sa.



Aplicația Telegram, cu sediul în Dubai, are aproape un miliard de utilizatori și se bucură de o influență deosebită în Rusia, Ucraina și în fostele republici sovietice.



Durov a părăsit Rusia în 2014, după ce a refuzat să se conformeze cererilor autorităților de a închide comunități ale opoziției politice pe platforma de socializare VKontakte, Facebook-ul rusesc, pe care a fondat-o și pe care a vândut-o de atunci.

Comunicații criptate

Pe Telegram, mesageria online lansată în 2013 de Pavel Durov și fratele său, Nikolai, și având sediul social în Dubai, comunicațiile sunt criptate de la un capăt la altul. Telegram s-a poziționat în contracurent cu platformele online americane, criticate pentru exploatarea mercantilă a datelor personale ale utilizatorilor.



Arestarea lui Pavel Durov a provocat o serie de reacții internaționale. ”#FreePavel”, a postat pe X patronul platformei, Elon Musk, înainte de a publica un nou mesaj în limba franceză: ”Liberté. Liberté! Liberté?”.



În Rusia, unde Telegram este una dintre cele mai utilizate rețele sociale, cu canale care pot avea câteva sute de mii de abonați, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că ”ambasada Rusiei la Paris s-a pus imediat pe treabă, așa cum se obișnuiește” în cazul în care cetățeni ruși sunt reținuți în străinătate. Vezi articolul complet aici.

