Coldplay, patru concerte la Viena în această săptămână. Anunț important pentru fani

Coldplay va susține patru concerte la Viena începând de miercuri, iar fanii trupei trebuie să știe că acestea se vor desfăşura în condiţii de securitate sporită, după ameninţarea teroristă ce a dus la anularea concertelor vedetei pop americane Taylor Swift, transmite Agerpres, citând DPA.



Astfel, cei care intenționează să meargă la concertele Coldplay trebuie să fie pregătiţi pentru verificări personale amănunţite şi cozi mai lungi la punctele de intrare, conform unui anunţ făcut marţi de poliţia vieneză.



În jurul stadionului Ernst Happel, unde urma să concerteze şi Taylor Swift, vor fi instalate bariere şi restricţii de trafic pentru vehicule. În plus, ofiţeri din cadrul serviciului intern de informaţii desfăşoară verificări ale personalului care lucrează în cadrul stadionului, dar şi în apropierea acestuia.



Coldplay își va susține concertele în serile de miercuri, joi, sâmbătă şi duminică în faţa unui număr de aproximativ 60.000 de fani. Deși nu există ameninţări teroriste formulate împotriva formaţiei, poliția va dispune ofiţeri în uniformă şi în civil, precum şi unităţi speciale ale poliţiei în jurul stadionului pentru protecţia publicului.

Reamintim că trupa Coldplay a susținut două concerte la București pe 12 și 13 iunie 2024. Evenimentul a fost înconjurat de un adevărat scandal după ce artistul Babasha a fost chemat să cânte pe scenă la cele două concerte ale formației. Publicul a fost surprins când pe scenă a apărut tânărul care a început să cânte o manea, fiind însoțit la pian de Chris Martin, solistul trupei.

Coldplay este una dintre cele mai mari trupe din lume. Și nu ar fi ajuns acolo dacă nu ar fi fost talentul cântărețului, pianistului și solistului Chris Martin.

Chris Martin este responsabil pentru unele dintre cele mai emblematice melodii ale anilor 2000 și nu numai. Cu albumele ”Parachutes” (2000) și ”A Rush Of Blood To The Head” (2002), Coldplay a devenit celebră la nivel mondial, iar cu albumul ”Viva la Vida or Death and All His Friends” (2008) și-a consolidat reputația de trupă unică într-o generație.

Împreună cu trupa, Martin a câștigat în total șapte premii Grammy, nouă premii Brit și a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, devenind astfel una dintre cele mai de succes formații ale secolului.

Coldplay este singura trupă din istorie care a fost cap de afiș al Festivalului Glastonbury de cinci ori. În afara muzicii, Chris Martin a fost un filantrop dedicat, lucrând la campanii precum Make Trade Fair și a fost director de creație pentru evenimentul caritabil Global Citizen Festival din 2015. Vezi mai mult AICI.

