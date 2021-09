Ciolacu anunţă lege de depolitizare a CCR. Condiţie pentru membrii Curţii

"Am propus cu CCR-ul. Nu poţi să fii propus membru al CCR dacă în ultimii opt ani de zile ai făcut parte dintr-un partid politic. Comisia de la Veneţia spune că nu poţi să barezi de tot accesul unei persoane, poţi să pui restricţii până în zece ani. (...) Domnule, de opt ani nu ai făcut politică, poţi să faci parte din CCR. (...) Vrem să continuăm reforme? Că am ajuns noi, PSD, să punem reformele necesare. Trebuie depolitizat CCR-ul, ăsta este adevărul. Trebuie văzut unde s-a greşit", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.



Acesta a pledat pentru depolitizarea cel puţin a instituţiilor esenţiale din statul român şi a criticat faptul că Guvernul nu pune în aplicare reformele promise.



"Marea problemă este că eu nu-i mai văd cu reformele. Nu e nicio reformă, sunt aproape doi ani de când sunt la guvernare, vedeţi dumneavoastră vreo reformă? Am venit noi cu reforma lor 'fără penali în funcţii publice', am trecut-o noi, PSD, când aveam majoritate, am trecut-o prin Cameră. E la Senat, au blocat-o", a mai spus liderul PSD.

Ciolacu a anunţat şi lege pentru susţinerea IMM-urilor

Președintele PSD a anunțat, după o întâlnire cu reprezentanții IMM-urilor, că partidul său va depune un proiect de lege în Parlament pentru sprijinirea firmelor românești pentru plata facturilor la energie și gaze, cerând dezbaterea în regim de urgență.

Potrivit proiectului, se prevede susținerea financiară a IMM-urilor a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze naturale și combustibil, atât printr-un ajutor nerambursabil pentru acoperirea unei părți din cheltuielile suplimentare ocazionate de creșterile de prețuri și tarife, cât și dintr-o alocare financiară nerambursabilă, deductibilă din impozitul pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit.

Marcel Ciolacu acuză Guvernul că nu dă vreun semn că înțelege gravitatea fenomenului.“Românii și firmele românești sunt nevoiți să lupte singuri și cu creșterea prețurilor la energie electrică și gaze. Este cea mai mare creștere a prețurilor din istoria României!În fața acestor creșteri, Guvernul se bâlbâie ca de obicei. Au copiat prost și soluțiile PSD pentru plafonarea facturilor la utilități pentru cetățeni.Mediul de afaceri l-au uitat de tot! Așa cum au făcut și anul trecut. Creșterea prețurilor la energie și gaze va fi bomboana de pe coliva IMM-urilor românești. Micile afaceri de familie, micii producători sau intermediarii NU își vor mai putea plăti pur și simplu facturile la iarnă. Asta înseamnă afaceri închise, locuri de muncă pierdute, șomaj și sărăcie! Doar Superman nu vede aceste pericole! Probabil zboară prea sus pentru a le vedea.”

