Cine este Yuri Kovalchuk, tovarășul lui Putin. "Se impune ca al doilea om de facto din Rusia. Au făcut împreună planuri pentru a restabili..." - FOTO

Din cauza deciziei lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, Rusia este acum mai izolată decât a fost vreodată. Economia este la pământ, iar companiile internaționale se retrag de pe piață. Mass-media a fost și mai restricționată, iar în țară a rămas doar paranoia, naționalism și minciuni. Situația din Rusia a fost analizată de către Mihail Zygar, un jurnalist rus și autorul cărții „Toți oamenii de la Kremlin: în curtea lui Vladimir Putin”, într-un articol pentru The New York Times.

"Oamenii vor avea din ce în ce mai puțină comunicare cu ceilalți dincolo de granițele lor. Și în toate acestea, mă tem, Rusia seamănă din ce în ce mai mult cu președintele ei.

De ani de zile vorbesc cu oameni de afaceri de nivel înalt și oameni din interiorul Kremlinului. În 2016 am publicat o carte, „Toți oamenii de la Kremlin”, despre cercul interior al domnului Putin. De atunci am adunat rapoarte pentru o potențială continuare. În timp ce lucrurile petrecute în jurul președintelui sunt opace – domnul Putin, un fost K.G.B. ofițer, a fost întotdeauna secret și conspirativ - sursele mele, care îmi vorbesc sub condiția de a păstra anonimatul, au fost în mod regulat corecte. Ceea ce am auzit despre comportamentul președintelui în ultimii doi ani este alarmant.

Izolarea și inaccesibilitatea lui, credința sa profundă că dominația rusă asupra Ucrainei trebuie restabilită și decizia sa de a se înconjura de ideologi și adulatori au contribuit la aducerea Europei în cel mai periculos moment de la al Doilea Război Mondial.", scrie Mihail Zygar.

Cine este Yuri Kovalchuk, tovarășul lui Vladimir Putin





"Domnul Putin și-a petrecut primăvara și vara anului 2020 în carantină la reședința sa din Valdai, la aproximativ jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg.

Potrivit unor surse din administrație, el a fost însoțit acolo de Yuri Kovalchuk. Kovalchuk, care este cel mai mare acționar la Rossiya Bank și controlează mai multe instituții media aprobate de stat. El este prietenul apropiat și consilierul de încredere al lui Putin încă din anii 1990. Dar până în 2020, potrivit surselor mele, el se impunea ca al doilea om de facto din Rusia, cel mai influent din anturajul președintelui rus.

Domnul Kovalchuk are un doctorat în fizică și a fost cândva angajat la un institut condus de laureatul Nobel Zhores Alferov, dar el nu este doar un om de știință. El este, de asemenea, un ideolog, subscris la o viziune asupra lumii care combină misticismul creștin ortodox, teoriile conspirației anti-americane și hedonismul. Aceasta pare să fie și viziunea despre lume a domnului Putin. Din vara lui 2020, domnul Putin și domnul Kovalchuk au fost aproape de nedespărțit, iar cei doi au făcut împreună planuri pentru a restabili măreția Rusiei.", mai spune Mihail Zygar.

Lucrurile care îl enervează pe Vladimir Putin

"Potrivit oamenilor care cunosc conversațiile domnului Putin cu consilierii săi din ultimii doi ani, președintele și-a pierdut complet interesul pentru prezent: economia, problemele sociale, pandemia de coronavirus, toate acestea îl enervează. În schimb, el și domnul Kovalchuk sunt obsedați de trecut. Un diplomat francez mi-a spus că președintele Emmanuel Macron al Franței a fost uimit când domnul Putin i-a ținut o prelegere lungă de istorie în timpul uneia dintre discuțiile lor de luna trecută. Nu ar fi trebuit să fie surprins.

În mintea lui, domnul Putin se află într-o situație istorică unică în care își poate reveni în sfârșit din anii precedenți de umilință. În anii 1990, când domnul Putin și domnul Kovalchuk s-au întâlnit pentru prima dată, amândoi se luptau să-și găsească stabilitatea după căderea Uniunii Sovietice, la fel și țara. Occidentul, cred ei, a profitat de slăbiciunea Rusiei pentru a împinge NATO cât mai aproape de granițele țării. În opinia lui Putin, situația de astăzi este inversă: Occidentul este cel slab.

"Singurul lider occidental pe care Putin l-a luat în serios"

Singurul lider occidental pe care Putin l-a luat în serios a fost cancelarul anterior al Germaniei, Angela Merkel. Acum ea a plecat și este timpul ca Rusia să răzbune umilințele anilor 1990.

Se pare că nu este nimeni în preajmă care să-i spună contrariul. Domnul Putin nu se mai întâlnește cu prietenii săi pentru băuturi și grătare, potrivit oamenilor care îl cunosc. În ultimii ani – și mai ales de la începutul pandemiei – el a întrerupt majoritatea contactelor cu consilierii și prietenii. În timp ce obișnuia să arate ca un împărat căruia îi plăcea să joace la controversele supușilor săi, ascultându-i denunțându-i unul pe altul și punându-i unul împotriva celuilalt, acum este izolat și îndepărtat, chiar și de majoritatea vechiului său anturaj.", mai scrie jurnalistul.

Ce este fenomenul „Putin colectiv”

"Gardienii lui au impus un protocol strict: nimeni nu-l poate vedea pe președinte fără o săptămână de carantină – nici măcar Igor Sechin, cândva secretarul său personal, acum șef al companiei petroliere de stat Rosneft. Se spune că domnul Sechin stă în carantină două sau trei săptămâni pe lună, totul de dragul unor întâlniri ocazionale cu președintele.

În „Toți oamenii de la Kremlin” am descris fenomenul „Putin colectiv” – felul în care anturajul său a încercat întotdeauna să anticipeze cu nerăbdare ceea ce și-ar dori președintele. Acești prieteni i-ar spune domnului Putin exact ceea ce vrea el să audă. „Putinul colectiv” încă mai există: întreaga lume a văzut-o în ajunul invaziei, atunci când a convocat pe rând oficialii de rang înalt și le-a cerut părerile lor despre războiul care urma. Toți și-au înțeles sarcina și au încercat cu supunere să descrie gândurile președintelui cu propriile cuvinte.", mai spune Mihail Zygar.

