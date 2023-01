Ceva se întâmplă în Iran. Cutremur, incendii și atac cu drone asupra unei facilități de armament din Iran (Video)

Cert e că o facilitate de producție de armament din orașul Isfahn a fost lovită cu o dronă în timpul acestei noți.

Potrivit publicației DefneseRomania, în tot acest timp în nordul Iranului la Tabriz a izbucnit un incendiu uriaș la o rafinărie. E posibil ca incendiul să aibă legătură cu seismul care a lovit tot în noaptea de ieri Iranul.

Amintim că cel puțin două persoane au murit și sute sunt rănite ca urmare unui cutremur de magnitudinea 5.9 care a zguduit în noaptea trecut nord-vestul Iranului.

A fost astfel o noapte grea pentru regimul fundamentalist.

În ceea ce privește atacul de la facilitate de armament, iranienii spun că situația este sub control iar „atacul a eșuat”.

Cameraman with the Isfahani accent says an Air Defense missile was launched as well.

After blast, he says “This [what blew up] was a drone” #Isfahan #Iran pic.twitter.com/LiU2DIBvAm