ALERTĂ la Cernobîl. Centrala a rămas in totalitate fără curent electric

Situația de la Cernobîl devine din ce în ce mai gravă. Centrala Nucleară de la Cernobîl a fost ”complet” debranşată de la reţeaua electrică, din cauza acțiunilor militare.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a recunoscut că nu are anumite informaţii, dar pe Twitter a explicat că „nu vede un impact asupra securității”. Ministrul de externe Dmytro Kuleba a cerut Rusiei încetarea focului pentru a efectua reparația.

Energoatom, agenția responsabilă cu energia nucleară din Ucraina, a început între timp să lanseze vești din ce în ce mai alarmante: „În depozitul de stocare sunt depozitate aproximativ 20.000 de elemente de combustibil uzat. Au nevoie de răcire constantă, ceea ce este posibil doar dacă există energie electrică. În consecință, temperatura în rezervoarele de colectare se vor ridica, suferind vârfuri și eliberând substanțe radioactive în mediu”.

Germania, prin vocea Ministerului Mediului, a făcut cunoscut că nu a detectat anomalii ale nivelurilor de radiații de pe teritoriul său.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba îndeamnă Rusia la calm, măcar pâna când Ucraina reușește să repare o linie electrică ce alimentează Centrala Nucleară avariată de la Cernobîl şi avertizează că este posibil să aibă loc ”scurgeri” de radiaţii în cazul în care pana de curent continuă, relatează AFP.

Într-un tweet el a reiterat pericolul. Pana de curent de la centrala de la Cernobîl „va cauza în scurt timp oprirea sistemelor de răcire ale depozitului de combustibil nuclear, făcând iminentă scurgerile de radiații”.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2