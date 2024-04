Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei lapte zilnic

Există puține îndoieli cu privire la importanța laptelui pentru creșterea copiilor și dezvoltarea adolescenților, dar există și câteva întrebări despre necesitatea sa reală în cazul adulților. Diverse cercetări au demonstrat că, deși laptele are multe beneficii, poate avea și unele contraindicații.

Ce se întâmplă cu corpul tău dacă bei un pahar de lapte pe zi

Un studiu realizat la Universitatea Harvard și publicat în New England Journal of Medicine a arătat că un consum excesiv de lapte în fiecare zi ar putea avea chiar efecte negative asupra sănătății, dăunând oaselor și fiind asociat cu probleme precum hipertensiunea și chiar cu dezvoltarea anumitor tipuri de cancer. Acest lucru ar putea fi din cauza conținutului său de grăsimi saturate și sodiu, care în cantități mari nu sunt benefice.

Aceasta, așa cum am menționat, este asociată cu un consum excesiv, dar ce se întâmplă dacă bem un pahar în fiecare zi? Adevărul este că în cantități mici, și întotdeauna în absența unei intoleranțe la lactoză care ar putea provoca disconfort gastric, putem beneficia de multiplele avantaje pe care le oferă laptele.

Laptele este o sursă excelentă de proteine, vitamina B12 și calciu, dar și de potasiu și vitamina D. Putem îmbunătăți sănătatea oaselor noastre datorită calciului și vitaminei D, reducând riscul de boli cardiovasculare și hipertensiune datorită conținutului de potasiu, și reducând riscul de deteriorare cognitivă. Calciul, proteinele și vitamina B12, toate acestea fiind nutrienți fundamentali pentru adulții în vârstă.

Un pahar de lapte pe zi ne poate ajuta să reducem riscul de osteoporoză și diabet de tip 2.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Fantastic Studio

Alimente care furnizează mai mult calciu decât laptele

Când ne gândim la alimente bogate în calciu, laptele este unul dintre primele care ne vin în minte. De-a lungul timpului, am învățat întotdeauna să asociem acești doi termeni, dar am învățat pe parcurs că laptele nu este singurul aliment din care putem obține calciu, nici măcar cel care conține cea mai mare cantitate de calciu. Există și alte alimente care ar trebui să fie prezente în dieta noastră dacă dorim să consumăm cantitatea de calciu de care are nevoie corpul nostru.

Putem crește aportul de calciu dacă consumăm sardine la conservă, însă trebuie să le consumăm întregi, inclusiv cu oasele. Chiar dacă pare surprinzător, un fruct uscat precum migdalele se află, de asemenea, pe această listă. Între legumele cu frunze verzi, broccoli este un exemplu notabil, iar în ceea ce privește legumele, se remarcă năutul.

Din totalul calciului pe care îl consumăm datorită alimentației, corpul nostru este capabil să absoarbă doar între 20 și 40%, potrivit 20minutos.es.

