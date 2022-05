Cazul Raisa. Avocatul Cuculis: Ignorarea semnelor de circulație, viteza excesivă, toate cuprinse în culpa polițistului. Avea 88 km/h

Avocatul Adrian Cuculiș, care reprezintă familia Raisei, fetiţa care a murit în accident, susține că, potrivit raportului final, polițistul a circulat cu 88 km/h.

Marți, 3 mai, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, a fost prezentată expertiza tehnică de circulație în cazul Raisei, accidentată mortal de un agent de poliție. „Ne așteptăm și la prezența polițistului”, spunea, luni seară, avocatul Adrian Cuculis.

Marți dimineață, avocatul a revenit cu raportul final. „Polițistul Popescu a circulat cu 88 km/h atunci când a accidentat fetițele pe trecerea de pietoni. Neatenția, ignorarea semnelor de circulație și viteza excesivă, toate cuprinse în culpa polițistului”, conform avocatului.

„Se mai arată că mașina MAI era corespunzătoare din punct de vedere tehnic”, a precizat Adrian Cuculis.

Accidentul s-a produs pe 13 ianuarie, două fetițe au fost lovite de o maşină a Poliţiei când traversau strada pe trecerea de pietoni. În mașina poliției era un singur poliţist.

Mama Raisei, scrisoare către poliţist: Ai întrebat cu ce ne poţi ajuta...

Amintim că, în februarie, tot avocatul Adrian Cuculis anunţă că mama Raisei i-a transmis o scrisoare agentului care a produs accidentul, după ce acesta refuzase testul poligraf.

„Având în vedere refuzul lui, mama Raisei, doamna Barbu, m-a rugat să-i trimit scrisoarea de mai jos, ca poate într-un ultim gest de omenie să arate că nu are de ascuns ceva şi o să recunoască aproape evidentul, şi anume că stătea cu telefonul în mână la 100 de km/h într-o zonă unde viteza era limitată la 30 km/h", a transmis Adrian Cuculis.

Ce i-a transmis mama Raisei agentului de poliţie:

„Bună ziua. Liliana Barbu este numele meu, mama fetiţei mele Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru că ea chiar era un copil educat şi atent). După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic se pare că nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat.

În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o, te-ai oferit să ne ajuţi. Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf şi cu ce ţi se cere. Ajutorul pe care îl poţi da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta... se pare că nici asta nu poţi face. Ţi-am transmis că nu te considerăm criminal, dar se pare că nici om nu prea eşti!!!

Mama unui înger", transmisese femeia, conform documentului pus la dispoziţie de avocatul Cuculis.

