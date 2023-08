Cât de mult sunt nevoiți să lucreze românii din Canada pentru a ajunge la nivelul canadienilor. Dr. Cristiana Ștefan Bodea: În practică nu este posibil / video

Medicul susține că lucrează peste programul de muncă, un lucru necesar pentru cei care doresc să-și mențină responsabilitățile la un nivel înalt.

„Aveți un stil de viață destul de agitat, destul de ocupat”, a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Da, este inevitabil, este stilul de viață aici în America de Nord și mai ales când ești într-o poziție de management, de administrație, practic orele de muncă sunt nelimitate. Situația se schimbă dacă ai o funcție sau o meserie care este protejată de sindicat. Acesta este un alt subiect, dar este foarte interesant de observat.”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea.

„Cum adică aveți ore de lucru nelimitate? Nu aveți un program, să spunem 9:00-17:00?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Sigur, în teorie da, în practică nu este posibil, și nu pentru că spune cineva că trebuie să lucrezi atât de multe ore, dar pentru că dacă vrei să menții cursul, dacă vrei să-ți menții responsabilitățile la un nivel înalt, nu ai altceva de ales.”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea.

„Este interesant ce ne spuneți pentru că din discuțiile pe care le-a avut cu români stabiliți în SUA, descoperim același fenomen, se numește o cultură a muncii. Ei prețuiesc foarte mult orele de muncă, ba chiar putem vorbi despre un dezechilibru între orele de muncă și cele de timp liber, în comparație cu Europa.”, a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Da, acesta este o diferența mare, acum depinde de fiecare individ, este o alegere personală la urma urmei, să faci această meserie, să ai acest job și dacă motivele financiare sunt suficiente ca să faci asta și consideri că merită, da, asta se întâmplă. De aceea este foarte important să-ți placă meseria pe care o faci. Mie îmi place foarte mult și o fac cu mult devotament, de aceea nu se simte ca o greutate, ca o povara. Aș preferă să fie un pic diferit? Sigur că da!”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea.

Eforturi suplimentare

„Discutați cu colegii din Europa? Comparați aceste aspecte des?”, a a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Nu am ocazia să discut, dar cu siguranță știu că așa era și înainte de a pleca din România, când eram asistent universitar, nu aveai cum să lucrezi doar 7, 8 ore. Pentru mine nu a fost ceva nou, această cultură a muncii. Fiind interesată de carieră, asta am făcut de când mă știu. Am învățat, mi-am atins țelurile, este întotdeauna un preț pe care trebuie să-l plătim, dar nu neapărat cu povara, depinde de fiecare.”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea.

„Este vorba de alegerile pe care le facem și direcția pe care acestea ne îndrumă. E o diferența între migranți și canadieni? Se muncește la fel, nu?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Da, se muncește la fel, numai că pentru cei veniți prima generație efortul de a ajunge la un anumit nivel profesional este maxim, în comparație cu eforturile unui coleg canadian care a crescut aici, care este la același nivel cu tine. Asta este realitatea.”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea.

„A trebuit să faceți eforturi suplimentare ca să ajungeți la un nivel similar, față de un coleg canadian.", a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Da, ca să ajung la acest nivel și ca să nu trebuiască să merg înapoi, să aleg profesii care ar fi fost sub nivelul meu de pregătire. Se poate și așa, nu este exclus și nu este nimic rău cu asta. Unii trebuie să facă aceste sacrificii pentru că au o familie, au copii, au alte responsabilități.”, a spus Dr. Cristiana Ștefan Bodea la emisiunea „Departe de România" de la DC News și Știridiaspora.

