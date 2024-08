Cât costă o noapte de cazare în casa care a găzduit începuturile formației Beatles - Video

”Ce face casa mea unică: Beatles au cântat şi au stat aici”, scrie proprietarul în prezentarea de pe platformă. Casbah Coffee Club se numără printre locurile mitice bine-cunoscute de fanii trupei Beatles. Clubul a fost deschis în anul 1959, în subsolul casei familiale de Mona Best, mama bateristului de la începuturile formației, Pete Best. Aici au avut loc 13 reprezentaţii ale primului grup al lui John Lennon, Quarrymen, dar şi peste 40 ale trupei Beatles.

”Este locul unde a început totul”

”La Casbah este locul unde a început totul. Am ajutat la vopsirea ei, etc. O considerăm clubul nostru personal', a spus Paul McCartney, potrivit site-ului dedicat acestui loc.

”Odată cu deschiderea Casbah, era garantat că în fiecare sâmbătă seara o să fie o petrecere”, îşi aminteşte Pete Best, intervievat de agenţia britanică PA. ”De aceea se spune: 'Beatles au cântat aici, Beatles au petrecut aici şi Beatles au dormit aici, a mai spus muzicianul în vârstă de 82 de ani.

Camerele de deasupra clubului sunt acum disponibile pentru închiriere pe termen scurt

Camerele de deasupra clubului sunt acum disponibile pentru închiriere pe termen scurt. Se poate alege între suita McCartney, suita Lennon sau suita Harrison. O altă cameră este dedicată lui Stuart Sutcliffe, basistul de la debutul Beatles. Însă nu există o cameră cu numele lui Ringo Starr, deoarece acesta s-a alăturat trupei mai târziu, în anul 1962, anul închiderii clubului.

Cât costă o cameră pe noapte la începutul lunii septembrie

Punerea casei la dispoziţie pentru închiriere este un ”omagiu” adus trupei, dar şi visul Monei Best de a da fanilor posibilitatea de a călca pe urmele idolilor lor, a declarat Pete Best. Camerele au fost decorate în tematica Beatles, cu fotografii ale membrilor trupei, afişe, bannere şi chitare atârnate pe pereţi. Subsolul a fost păstrat aşa cum era în perioada clubului, cu tobe expuse. O cameră costă aproximativ 125 de lire sterline (146 de euro) pe noapte la începutul lunii septembrie, notează Agerpres.

Video

Fans of The Beatles can now spend the night at the Casbah Club, which is opening as an Airbnb. ???? ????



The band's former drummer Pete Best's family still own the building and his brother Roag Best gives @ShingiMararike a quick tour. https://t.co/PAiZ4D1jU3



???? Sky 501/YouTube pic.twitter.com/xQOgmxL1wR — Sky News (@SkyNews) August 21, 2024

Citește și - Trupa The Beatles a lansat ultima melodie, realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale

Clară precum cristalul, vocea lui John Lennon răsună într-o piesă The Beatles, Now and Then, lansată la finalul anului 2023 joi cu ajutorul inteligenţei artificiale şi care a avut parte de cronici mixte.



La 53 de ani de la destrămarea faimoasei trupe din Liverpool, este probabil ultima melodie The Beatles, cântăm cu toţii în ea, este o înregistrare autentică Beatles, a zis Paul McCartney, într-o scurtă înregistrare difuzată online care trasează geneza Now and Then. Now and Then este o baladă plină de melancolie, care îmbină sonorităţile pianului cu solo-ul de chitară. Titlul melodiei era dintr-o înregistrare realizată în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său newyorkez. După asasinarea lui, în anul 1980, Yoko Ono, văduva lui, a trimis înregistrarea, voce şi pian, celorlalţi membri ai formației.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News