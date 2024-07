Cât costă aparatul cu care Sorin Constantinescu a găsit cantități uriașe de nitrați în pepenii din piață

Omul de afaceri Sorin Constantinescu a testat mai multe legume și fructe inclusiv pepeni cumpărați din piață, cu un aparat cumpărat de pe Internet care arată concentrația de nitrați din diferite produse.

După ce a descoperit cantitățile ridicate de nitrați, Sorin Constantinescu a trimis 10 mostre din diferite fructe și legume la un laborator din Belgia, unde a plătit aproximativ 200 de euro pentru fiecare în parte, pentru a vedea dacă rezultatele obținute cu aparatul cumpărat de pe Internet se verifică.

„Am făcut peste 10 analize la tot felul de produse. Aceste analize de laborator pe care am plătit pentru fiecare în jur de 200 de euro mi-au confirmat ceea ce am spus eu. Pe acest pepene, aparatul l-a indicat cu nitrații în jur de 800. Laboratorul a arătat nitrații la 843, deci confirmă ce spune aparatul. De asemenea, un pepene galben care are depășit fluazivopul (un ierbicid) de 30 de ori. Un alt pepene de la supermarket mie mi-a dat 450 pe aparat și în laborator mi-a dat 349.

În România nu este reglementată cantitatea de nitrați. Pot să fie oricâți nitrați, poate să explodeze pepenele, că statul nu are treabă. Nitrații provin de la azotul care se pune în sol pentru a-i ajuta să crească mai repede. Nitrații la pătrunjel sunt la 2070 în rezultatul de laborator

La banane, nitrații trebuie să fie maxim 200 și în laborator sunt la 843. Analizele la roșiile din piață au ieșit bune, dovleceii la fel“, a spus Sorin Constantinescu.

Imaginile cu testele efectuate de Sorin Constantinescu pot fi văzute în videoclipurile de mai jos.

Cât costă un tester de nitrați

Am căutat pe Internet să vedem care sunt prețurile unui aparat similar celui cu care Sorin Constantinescu a descoperit cantități ridicate de nitrați în pepenii cumpărați din piață.

Un tester pentru alimente ca al lui Sorin Constantinescu poate fi cumpărat cum sume ce pornesc de la aproximativ 600 de lei și ajung pe unele siteuri la 1.000 de lei.

Potrivit e-greentest.ro, Greentest Eco 6 Alb este un aparat de uz casnic care te ajută:

- să detectezi nivelul de nitrați din fructe, legume si carne (pasăre, porc, vită, pește);

- să testezi calitatea apei potabile (TDS metru – cantitatea totală de solide dizolvate în apă);

- la detectarea radiațiilor de fond;

Avantajele acestui dispozitiv sunt:

1) portabilitatea (mic și ușor, îl poți lua cu tine oriunde te duci, chiar și la cumpărături);

2) detecția rapidă (în aproximativ 3 secunde, detectează nivelul de nitrați);

3) interfața simplă (instrucțiuni clare și îndrumare pas cu pas);

Principiul de funcționare al acestuia este bazat pe măsurarea electrică a conductivității fructului și/sau legumei. Fructele și legumele conțin ioni de săruri de potasiu, sodiu, magneziu si fluorură. Greentest Eco 6 Alb compară citirile efectuate la fața locului, cu măsurătorile din laborator.

