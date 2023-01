Carnea 'cultivată' din celule de vacă este cuşer, a stabilit rabinul-şef al Israelului - Video

Carnea 'cultivată', crescută din celule de animale într-un laborator sau într-o unitate de producţie, a câştigat o atenţie tot mai mare din partea opiniei publice întrucât reprezintă o modalitate de eliminare a amprentei pe care industria cărnii o are asupra mediului şi răspunde totodată îngrijorărilor legate de bunăstarea animalelor.

Totuşi, noua metodă ridică întrebări despre restricţiile de natură religioasă, precum kaşrut în iudaism şi halal în islam. Potrivit legii ebraice în privinţa alimentelor, carnea cuşer se obţine de la o vită sacrificată în concordanţă cu ritualul mozaic - şi trebuie să fie păstrată şi consumată separat de produsele lactate.

Rabinul-şef David Lau s-a aplecat asupra acestei chestiuni pentru prima dată şi le-a spus reprezentanţilor firmei israeliene Aleph Farms, care a semnat anul trecut un contract de finanţare în valoare de 105 milioane de dolari cu grupul ADQ din Abu-Dhabi, că fripturile cultivate şi tăiate în felii subţiri, pe care compania intenţionează să le comercializeze în 2023, sunt într-adevăr produse cuşer.

Aleph Farms colectează eşantioane de celule de la animale în viaţă şi le creşte apoi într-un cultivator care imită condiţiile din corpul animalului.

