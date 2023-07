Carmen Brumă, vacanță în Grecia: Am fost întrebată despre incendii. Iată cum e situația!

În contextul incendiilor din anume părți ale acestei țări, Carmen Brumă a fost întrebată dacă vede acolo lumea îngrijorată.

„Am fost întrebată despre incendiile din Grecia - dacă sunt incendii, dacă este lumea îngrijorată de acest subiect. Nu am văzut pe nimeni aici îngrijorat. Nu am vorbit cu nimeni despre acest subiect. Nu am văzut o preocupare pentru acest subiect. Lumea își vede de vacanțe, localnicii își văd de turism. Nu zic că nu sunt incendii, dar sunt incendii de vegetație cu care grecii sunt obișnuiți, care se întâmplă în fiecare vară, în insule, în jurul Atenei, nimic ieșit din obișnuitul situației la această dată”, a spus Carmen Brumă.

Pompierii din Grecia au reușit să controleze incendiile de vegetație care au izbucnit în apropierea sitului antic Olympia din Peninsula Peloponez, conform Biroului Central al Pompierilor din Grecia, informează DPA.

Agenția de Apărare Civilă și Serviciul de Pompieri din Grecia au emis un avertisment simultan, informând populația că un cod portocaliu de incendii, reprezentând al doilea nivel ca intensitate, rămâne în vigoare în multe regiuni din cauza condițiilor meteorologice actuale, caracterizate de secetă și căldură.

În scopul protejării sitului antic, autoritățile din Olympia, un important centru religios în care erau organizate Jocurile Olimpice în Antichitate din patru în patru ani, au activat sâmbătă un sistem de stingere a incendiilor prin pulverizare de apă în perimetrul său.

Radioul public din Grecia a raportat că pompierii au reușit să stingă flăcările care s-au aprins la câteva sute de metri de Olympia, evitând astfel ca acestea să ajungă la celebrul sit antic. În trecut, în anul 2007, un incendiu a distrus mulți copaci în apropierea locului istoric.

Primarii locali au acuzat speculanţii din domeniul tranzacţiilor cu proprietăţi că au provocat incendii intenţionate. „Ei vor să distrugă copacii şi tufişurile pentru a planta viţă-de-vie şi măslini", a declarat unul dintre edili.

