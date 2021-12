Captură rară a unui leopard persan într-o regiune muntoasă din Irak - foto

Pantera persană este o subspecie de leopard care se găseşte într-o zonă care acoperă Caucazul, Iranul şi Afganistanul în special. Este considerată 'pe cale de dispariţie' de către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN).

În lume au mai rămas mai puţin de o mie de exemplare. Veterinarul Suleiman Tamr de la grădina zoologică din Dohuk a amputat vineri piciorul din spate al animalului, de aproximativ cinci ani şi care cântăreşte între 90 şi 100 de kilograme.

Locuitorii unui sat de lângă Zakho, în Kurdistanul irakian, au pierdut aproximativ 20 de oi înainte de a-şi da seama că animalele lor au fost atacate de un leopard, a declarat colonelul Jamal Saado, şeful poliţiei de protecţie a mediului din provincia Dohuk.

UPDATE re this tweet, sadly some after midnight news from a source I trust, the leopard has lost a limb due to being in the trap too long and will not be released. The incident itself and misinformation in general, particularly so much in media/social media, I'll update further. https://t.co/L6HYVp2ap1