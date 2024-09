Biden, reacție după ce Trump ar fi fost ținta unei alte tentative de asasinare

Biden a transmis un mesaj clar de condamnare a violenței, subliniind că astfel de acțiuni nu au loc într-o societate democratică.

Într-un mesaj publicat pe platforma de social media X, președintele american a declarat: „Am fost informat de echipa mea cu privire la ceea ce autoritățile federale investighează ca fiind o posibilă tentativă de asasinare a fostului președinte Trump”.

Biden a lăudat munca serviciilor de securitate implicate, subliniind importanța eforturilor acestora pentru protejarea fostului lider de la Casa Albă: „Un suspect a fost reținut și felicit Secret Service și partenerii lor responsabili cu aplicarea legii pentru vigilența și eforturile lor de a-i menține în siguranță pe fostul președinte și pe cei din jurul său.

Sunt ușurat că fostul președinte este nevătămat. Există o anchetă activă cu privire la acest incident, în timp ce forțele de ordine adună mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat”.

