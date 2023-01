Beneficiile lui Venus în Vărsător pentru fiecare zodie/ascendent

În perioada 3-27 ianuarie, Venus(planeta feminității și a iubirii) va sta în semnul Vărsătorului. Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații, dar putem să și schimbăm ceva în înfățișarea noastră.

Venus va face aspecte armonioase cu Jupiter și Marte, o conjuncție cu Saurn, dar va face și careu cu Uranus sau Nodurile Lunare. În plus, va fi activă cu ocazia Lunii Noi din Vărsător de pe 21 ianuarie. Am putea spune că 2023 debutează cu nevoia de prospețime în sectorul amoros. Să nu uităm că noul an are destule tranzite și aspecte marcante din acest punct de vedere.

Venus este planeta iubirii, frumuseții, plăcerii și banilor. O reprezintă pe Afrodita. Poziția acestei planete în harta noastră natală arată modul în care ne exprimăm afecțiunea, de cine suntem atrași, dar și feminitatea. Pe lângă faptul că ne oferă indicii despre obiceiurile noastre legate de cheltuieli și despre ce fel de estetică ne atrage, Venus ne arată în ce fel de relații prosperăm și ce ne stârnește plăcerea. Practic, poziția lui Venus ne arată ce ne face fericiți în dragoste.

Cu alte cuvinte, astrele te încurajează să abordezi într-un mod remixat toate domeniile reprezentate de Venus.

Berbec/Ascendent în Berbec

Planurile tale de viitor pot fi concretizate cu ajutorul prietenilor. Sau în cercul tău, vei primi noi persoane, mai noncomformiste care să îți aducă o nouă perspectivă asupra relațiilor. Vei participa la mai multe evenimente. Cum Venus va face un trigon cu Marte, guvernatorul tău, și un sextil cu Jupiter care îți tranzitează semnul, vei învăța să te bucuri de ce îți poate oferi de viața.

