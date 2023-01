BBC a lansat filmul "Putin vs the West". Prima reacţie de la Kremlin

A apărut prima reacţie de la Kremlin după ce BBC a lansat filmul "Putin vs the West".

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, le-a sugerat jurnaliştilor să nu-şi piardă timpul urmărind filmul BBC Putin vs the West. Aceasta a fost reacţia lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, la lansarea filmului BBC "Putin vs the West".

El a spus că Kremlinul nu a reacţionat la lansarea filmului de către compania britanică, dar a evaluat deja episodul lansat. "Dacă restul filmului este în aceeaşi notă, atunci nu vă sugerăm să vă pierdeţi timpul", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. O privire generală asupra filmului denotă faptul că acesta se bazează pe "povestea care durează de un deceniu de confruntări relatată de liderii occidentali, care au avut un schimb de confruntări" cu Rusia în timpul preşedinţiei lui Vladimir Putin.

Acesta cuprinde perioada anexării Crimeii la Rusia, în 2014, şi include evenimentele din Ucraina. Anterior, mass-media străină a mai filmat documentare despre liderul rus. Anul trecut, canalul american HBO a lansat documentarul Year One: A Political Odyssey, al câştigătorului Premiilor Emmy John Maggio, a cărui temă centrală a fost conflictul cu Rusia, precum şi relaţia dintre preşedintele american Joe Biden şi Vladimir Putin.

În 2020, serialul documentar "Putin: A Russian Spy Story" a fost lansat de televiziunea britanică, cu referire la istoria preşedintelui rus. Filmul a fost difuzat de Channel 4, care la sfârşitul anului 2019 a prezentat filmul "Opinion: Seeing the world through Putin's Eyes", scrie Rador.

Ruşii, reacţie şi la acuzele lui Boris Johnson

Fostul premier britanic Boris Johnson a declarat într-un interviu că Vladimir Putin a ameninţat direct Marea Britanie cu rachete.

Rusia, însă, l-a acuzat pe Boris Johnson că a minţit atunci când a spus că Vladimir Putin l-a ameninţat personal. Cei doi au purtat o discuţie telefonică înainte de începerea invaziei ruse în Ucraina, în timpul căreia fostul premier susţine că Putin ar fi spus că i-ar lua doar un minut să-l lovească cu o rachetă. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a afirmat că este posibil ca Johnson să îl fi înţeles greşit pe preşedintele rus.

