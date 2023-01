Bătălia pentru Soledar şi Bahmut, cea mai sângeroasă de la startul invaziei ruse în Ucraina

"Tot ce se întâmplă astăzi în direcţia Bahmut sau Soledar este scenariul cel mai sângeros al acestui război", a spus consilierul preşedintelui Volodimir Zelenski, în timp ce trupele ruse, în principal gruparea paramilitară Wagner, încearcă să captureze cele două oraşe.



"Mult sânge, multe dueluri de artilerie, multe lupte apropiate, mai ales la Soledar astăzi", miercuri, unde este în prezent "punctul cel mai fierbinte al războiului", a rezumat Podoliak.



El susţine că pierderile militare ruse acolo sunt "enorme" şi avansează o cifră de 10.000-15.000 de militari ruşi morţi în acea zonă începând din vară. Recunoscând totuşi că şi "armata ucraineană pierde oameni", consilierul lui Zelenski acuză "atitudinea iresponsabilă, pentru a nu spune mai mult, a elitei ruse faţă de militarii săi, care mor acolo cu miile".



Un soldat ucrainean angajat în luptele de la Soledar a declarat postului CNN că situaţia acolo este "critică" şi pierderile sunt atât de mari încât "nimeni nu numără morţii". Soldatul, al cărui nume nu este precizat din motive de securitate, spune că aproximativ jumătate dintre camarazii săi au fost înlocuiţi cu noi trupe, dând de înţeles că aceştia au fost ucişi sau răniţi, dar "nimeni nu vă va spune câţi morţi şi răniţi sunt. Pentru că nimeni nu ştie sigur".

Soldat: Soledar, o zonă gri





Acelaşi soldat descrie un câmp de luptă cu confruntări pentru fiecare casă şi unde ambele tabere ocupă şi apoi pierd clădiri, astfel că Soledar este o "zonă gri" în care nu este clar ce parte a oraşului controlează fiecare tabără.



"Rezistăm până la ultimul", mai spune soldatul, care se teme însă că în final armata ucraineană va abandona oraşul. "Toată lumea îşi dă seama că oraşul va fi abandonat (...) Vreau să înţeleg care este rostul (să luptăm pentru fiecare casă). De se să murim, dacă oricum va trebui să plecăm azi sau mâine?", întreabă acesta.



Din declaraţiile atât ale oficialilor ruşi cât şi ale celor ucraineni rezultă că oraşul Soledar este parţial sub controlul trupelor ruse. Ministerul rus al Apărării a infirmat el însuşi miercuri dimineaţă un anunţ al grupării Wagner care susţinea că ar fi ocupat complet oraşul, scrie Agerpres.

De ce vrea Rusia să câştige la Soledar





Dacă trupele ruse ar reuşi totuşi să ocupe Soledarul, şi-ar putea consolida astfel poziţiile pentru a intensifica asaltul asupra localităţii Bahmut şi le-ar fi deschisă calea către oraşele Slaviansk şi Kramatorsk. O importanţa strategică au şi minele de sare din Soledar, cu reţeaua lor de tuneluri de circa 300 de kilometri.



"Din punct de vedere strategic, aceasta (capturarea Soldarului n. red.) nu are prea mult sens pentru armata rusă. Pentru că de fapt asta nu va rezolva problema luării iniţiativei în acest război", consideră Podoliak.



El crede că Ucraina poate câştiga războiul împotriva Rusiei dacă ar primi din partea statelor occidentale mai multe arme, în special rachete cu o rază de acţiune de peste 100 de kilometri şi tancuri grele.



Aceste rachete ar permite armatei ucrainene să lovească depozitele pe care armata rusă şi le-a deplasat departe de linia frontului pentru a fi în afara razei de acţiune a rachetelor HIMARS de care Ucraina dispune în prezent, explică consilierul preşedintelui Zelenski.



Cu astfel de arme "vom distruge toată infrastructura militară a armatei ruse în teritoriile ocupate, inclusiv în Donbas şi în Crimeea", a detaliat el, promiţând că, dacă va primi arme cu rază lungă de acţiune, Ucraina nu va ataca teritoriul Rusiei.



În plus faţă de rachete, Ucraina are nevoie de blindate, în special de tancuri grele, cum sunt tancurile germane Leopard, de mai multă artilerie de calibrul 155 mm, mai multe drone destinate atacurilor în profunzime şi de mijloace antiaeriene, a enumerat el.



"Franţa ne livrează deja tancuri uşoare. Este foarte bine. Dar avem nevoie de 250, 300 până la 350 de tancuri grele", a subliniat Podoliak, care crede că în final americanii şi europenii vor da curs acestor solicitări ale Kievului, întrucât au înţeles că aceasta este cheia conflictului.

