Au izbucnit încăierări în Parlamentul Serbiei după ce legislatori ai opoziției au ridicat bannere prin care acuzau coaliția de guvernare că încearcă să se sustragă de la răspunderea pentru prăbușirea acoperișului unei gări. Au murit 15 persoane în urma acestui incident.

Radomir Lazovic, din partea partidului de opoziție Frontul Verde de Stânga, a plasat o imagine a unei mâini roșii pe care scria „aveți sânge pe mâini” pe tribuna vorbitorului, au arătat imagini video de la postul de televiziune N1.

Ministrul Sănătății, Zatibor Loncar, s-a apropiat de el și a început să se certe. Alți deputați s-au repezit în fața platformei președintelui, strigând, trăgând și lovindu-se reciproc.

Deputații opoziției au strigat: „ucigași, ucigași”.

Unii țineau o fotografie a președintelui Aleksandar Vucic cu mâinile roșii ridicate și o pancartă pe care scria: „Nimeni nu este de învinuit”.

Dezastrul de la gara recent renovată din Novi Sad s-a transformat într-o durere de cap politică prelungită pentru Vucic și partidul său de guvernământ, pe care opoziția și mulți cetățeni obișnuiți îl acuză de nepotism și corupție - acuzații pe care politicienii le neagă.

Doisprezece persoane, inclusiv un fost ministru, au fost arestate săptămâna trecută în urma incidentului, însă acest lucru nu a reușit să reducă presiunea. Opoziția susține că autoritățile au așteptat prea mult pentru a acționa împotriva potențialilor autori.

Parlamentul trebuia să dezbată luni bugetul pentru 2025, dar opoziția a cerut o dezbatere privind dezastrul. De asemenea, au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, deși președintele Parlamentului, Ana Brnabic, a declarat că aceasta nu va fi pe ordinea de zi de luni.

VEZI ȘI: Opoziția sârbă, blocaj la tribunalul din Novi Sad. Se cer măsuri după tragedia din gara din localitate, președintele promite noi demisii

Opoziția îi cere demisia premierului Milos Vucevic, care era primar al orașului Novi Sad când a început construcția. Coaliția de guvernare neagă acuzațiile și acuză opoziția că a declanșat ciocniri cu poliția în cadrul protestelor de la gară.

Ședința a fost reluată la câteva minute după ora locală 14:00, dar deputații opoziției au blocat-o făcând zgomot și fluierând.

Tensiunea politică este ridicată în Serbia, care nu urmează politica externă a Uniunii Europene față de Rusia, în ciuda aspirației sale la aderarea la UE, conform agenției de presă Reuters.

Belgrade, Serbia,



Scenes from today in the Serbian parliament, where opposition and ruling parties clashed with fists. Will this genocidal Serbian state always remain in such chaos, cursed by Albanian mothers for the genocide they committed against Albanians? pic.twitter.com/veZP8dntys