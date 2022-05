Avioane, artilerie, tancuri, infanterie: Rușii iau cu asalt combinatul Azovstal cu tot ce pot. Ucrainenii sunt filmați cântând melodii patriotice din interiorul uzinei/ video

„În cursul zilei trecute, 38 de avioane de luptă au zburat pe teritoriul uzinei Azovstal.

De asemenea, artileria inamică, tancurile și așa mai departe nu încetează să funcționeze. Forțele de ocupație ruse nu încetează să încerce să cucerească cetatea ucraineană și continuă să desfășoare atacuri zilnice cu sprijinul infanteriei”, a informat Regimentul Azov.

Illia Samoilenko, un ofițer al Direcției de Informații din Regimentul Azov, a transmis că unitatea sa nu se poate preda rușilor, deoarece are ordin să păstreze apărarea Azovstal la Mariupol și nu îl poate încălca.

A Ukrainian flag flies over Azovstal. A Ukrainian flag over Mariupol. On the 75th day of the defence. The true Flag of Victory is not somewhere in a foreign capital. It flies over its own land.#UAarmy pic.twitter.com/ZjsF7qEuTm