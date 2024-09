Autorul sângerosului atac din Chicago soldat cu 4 morți, acuzat de omor calificat / Victimele dormeau la momentul atacului

Suspectul, identificat de Poliția din Forest Park drept Rhanni Davis, se confruntă cu patru capete de acuzare pentru omor săvârșit cu intenție (first-degree murder).

Incidentul s-a petrecut luni dimineața, cu puțin înainte de ora 05:30 (ora locală), într-un tren al Blue Line, care traversează suburbiile din Forest Park, Chicago.

Murder charges have been approved in connection with yesterday's quadruple killing on the Blue Line. https://t.co/IOPDcVilR6

Potrivit poliției, victimele păreau să doarmă în momentul atacului. Trei dintre acestea au fost declarate decedate la fața locului, în timp ce a patra a murit ulterior la spital.

Autoritățile au reușit să identifice două dintre victime: Simeon Bihesi, în vârstă de 28 de ani, și Adrian Collins, în vârstă de 60 de ani. Biroul medicului legist din Cook County a confirmat ulterior că o altă victimă era o femeie de 64 de ani, pe nume Margaret Miller. A patra victimă, un bărbat, nu a fost încă identificată.

Christopher Chin, șef adjunct al Departamentului de Poliție din Forest Park, a descris incidentul ca fiind un "act de violență aleatoriu". El a precizat că atacatorul a împușcat cele patru victime în timp ce acestea dormeau, fără ca între acestea să existe vreo legătură sau vreun conflict anterior. „Nu a fost vorba de un jaf și nu părea să fie implicat într-o ceartă cu cineva”, a adăugat Chin.

“Chicago man”…wow what journalism! Here, I’ll do the work for you NYT. His name is Rhanni Davis and here is his photo. pic.twitter.com/E83Jr4J7py