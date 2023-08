Asociațiile românești din Portugalia. Dinu Gîndu: „Bisericile românești joacă un rol important”/ VIDEO

„Asociațiile (culturale românești) au interferențe cu Ambasada și cu zona dedicată diasporei. Bineînțeles că și eu am vrut să-i cunosc și lucrând atât de mult în diasporă și la nivel de societate civilă, am fost interesat și sunt interesat să-i cunosc. N-am să nominalizez anumite asociații. Sunt câteva care activează în Portugalia. Este o asociație importantă în Sud, care face multe activități culturale, noi am discutat despre ea, recent. Probabil în timp se va realiza o emisiune și cu ei. Mai este o asociație activă în Setúbal. Sunt asociații și pe lângă bisericile românești din Portugalia. Noi avem o biserică foarte activă cultural în Setúbal, de exemplu. Avem biserică românească și în Lisabona și există chiar și o mănăstire românească, la granița cu Spania, undeva mai în nord. Este evident că o zonă culturală importantă există pe lângă bisericile românești din întreaga diasporă, este și normal, promovează cultura și tradițiile românești foarte bine și sunt alături de noi elementele reprezentative ale culturii românești în diasporă. Suntem deschiși colaborării cu asociațiile respective.” a subliniat Dinu Gîndu.

