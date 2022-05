Așa arată omul care a mâncat Big Mac în fiecare zi, vreme de 50 de ani

„Când ești copil, spui multe prostii”, spune Gorske, acum în vârstă de 68 de ani. „Cine știa că se va împlini?”

Bărbatul din Wisconsin, își trăiește visul din copilărie - în această săptămână, el a marcat o piatră de hotar atunci când a sărbătorit 50 de ani în care a mâncat cel puțin un Big Mac aproape în fiecare zi.

Puținele excepții în care s-a abătur de la acest stil de viață includ o zi în care restaurantul său local a fost închis pentru vreme rea. Din 1972, Gorske a consumat 32.943 de sandvișuri ale lanțului de fast-food. În unele zile, mănâncă chiar două.

Don Gorske’s Big Mac streak started on May 17, 1972. Gorske eats two Big Macs a day. “All through life here, a lot of people said, ‘You’ll be dead before you reach 50 years of eating Big Macs.’ I guess I proved them wrong,” he said.



