Anne Klinge, concurenta care l-a făcut pe Bobonete să-și schimbe votul / video

Anne Klinge, în vârstă de 51 de ani, este artist păpușar și a venit din Germania pentru a prezenta un moment original cu păpuși, pe scena de la Românii au Talent. Povestea din spatele chipului său blând este una înduioșătoare. Anne a reușit, cu ajutorul păpușilor create de ea, să o vindece pe fiica sa bolnavă de o formă gravă de anorexie.

„Am încercat să creez un nou fel de marionetă. Am inventat acest spectacol de păpuși acum 30 de ani. Am făcut multe spectacole de 90 de minute, eu singură. Spectacole întregi, spectacole pentru copii. Pentru copii durează 45 de minute, pentru adulți sunt de 90 de minute.”, a spus concurenta.

Andi și Andra au apreciat momentul

Cei doi jurați au fost foarte entuziasmați și au considerat că momentul a fost unul bun care a avut și un mesaj.

„E haioasă povestea și mi se pare că are și un mesaj drăguț, adică atunci când nu e să iasă din prima, întotdeauna există a doua șansă. E o loterie la mijloc, să nu dispere. Întotdeauna există un bărbat bun pus deoparte. Trebuie doar să ai încredere, el o să apară într-o zi. Mie mi se pare că e o formă de divertisment, proaspătă și neașteptată în emisiune.”, a spus Andi Moisescu.

„Mie mi-a plăcut. Mi s-a părut foarte haios și, cumva, cred că sunt luate din realitate și dacă nu facem haz de necaz și mai radem din lucrurile astea, atunci unde ne ducem? Mie mi-a plăcut momentul tău și ești foarte simpatică.”, a spus Andra.

Dragoș Bucur nu a fost impresionat

Actorul Dragoș Bucur nu a identificat talentul concurentei, motiv pentru care a votat cu „Nu". Mihai Bobonete, în schimb, chiar dacă a apăsat butonul X în timp ce concurenta își desfășura numărul, la final a decis că momentul merită să meargă mai departe, iar Anne Klinge a trecut în etapa următoare cu trei de „Da".

„Încerc să mă gândesc, atunci când văd un moment, să identific talentul și dincolo de o idee, într-adevăr, originală, eu nu am mai văzut tipul ăsta de spectacol de păpuși, nu am văzut talentul, în mod deosebit. Am văzut ceva ce cred că, dacă m-aș strofoca puțin, aș putea să fac și eu, eu nefiind nici un tip foarte elastic. Pe de altă parte, când am auzi că faci o oră și jumătate, mi s-a schimbat puțin perspectiva asupra a ceea ce am văzut.”, a spus Dragoș Bucur.

„Nu tot timpul X-ul vine la pachet cu votul și consider că nu este chiar un număr sau un moment care să nu treacă mai departe.”, a spus Mihai Bobonete.

