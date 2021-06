Anglia - Germania, derby-ul zilei la EURO 2020. LIVETEXT de la 19:00

Istoria confruntărilor directe dintre Anglia și Germania începe în 1966, la cel mai important meci din istoria britanicilor. Atunci, reprezentativa "Three Lions" s-a impus cu 4-2 in finala Campionatului Mondial și a cucerit singurul trofeu major din istorie. De atunci, au mai avut loc 31 de episoade: În total, "Mannschaft"-ul a câștigat de 15 ori, englezii și-au adjudecat 13 partide, iar patru s-au încheiat nedecis.

Deși au existat numeroase critici la adresa naționalei lui Gareth Southgate, Anglia a câștigat Grupa D fără să încaseze vreun gol. De partea cealaltă, Germania s-a calificat cu emoții în optimi, după ce a obținut un rezultat de egalitate dramatic în ultimul joc din Grupa F, 2-2 cu Ungaria.

Jurgen Klopp, germanul de pe banca lui Liverpool, a fost rugat să dea un pronostic înaintea confruntării Anglia - Germania: ”Cine crede că Germania nu are nicio șansă se înșală amarnic. Am jucat bine contra Franței, am dominat meciul cum nu a mai făcut-o altă echipă, am bătut Portugalia.

Ne-am chinuit cu Ungaria, e drept. Dar totul s-a terminat cu bine. Uneori, o echipă are nevoie de un duș rece. De aceea, cred că germanii își vor arăta adevărata valoare marți contra Angliei”, a fost opinia lui Klopp pentru BILD, citat de Digisport.ro.

Echipe probabile

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - James, Phillips, Rice, Trippier - Foden, Kane, Sterling

Germania: Neuer - Ginter, Hummels, Rudiger - Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens - Muller, Havertz - Gnabry