Analiză The Economist: Războiul merge prost pentru Ucraina

În ciuda eforturilor uriașe depuse de Ucraina și a sprijinului constant din partea aliaților occidentali, situația pe teren rămâne critică, iar costurile acestui conflict prelungit cresc în mod alarmant. Publicația britanică The Economist, preluată de Pravda din Ucraina, avertizează asupra unei realități dure: dacă Ucraina și Occidentul doresc să câștige acest război, trebuie mai întâi să recunoască faptul că, în prezent, pierd teren în fața Rusiei.

În prezent, Rusia și Ucraina sunt prinse într-un război costisitor, marcat de pierderi masive și puține progrese tactice semnificative. Potrivit estimărilor recente, Rusia pierde zilnic în jur de 1.200 de soldați, fie uciși, fie răniți, iar numărul total al victimelor rusești din februarie 2022 se ridică la aproximativ 500.000 de persoane. Deși aceste cifre sunt îngrozitoare, Ucraina, cu o populație de cinci ori mai mică decât cea a Rusiei, suferă la rândul său pierderi semnificative, care subminează capacitatea sa de a susține o apărare continuă și eficientă.

Un semn clar al deteriorării situației din Ucraina este ofensiva rusească din estul țării, în special în direcția Pokrovsk, o ofensivă lentă și costisitoare pentru Moscova, dar care pune totuși presiune pe liniile de apărare ucrainene. În paralel, infrastructura energetică a Ucrainei a fost grav afectată de atacurile rusești, iar populația civilă se confruntă cu perspectiva unei ierni grele, marcată de întreruperi zilnice ale curentului electric, care pot dura până la 16 ore.

Nevoia unei schimbări de curs

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a călătorit recent în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Joe Biden, prezentând un „plan de victorie” care include o nouă cerere de arme și sprijin financiar. Totuși, avertizează The Economist, Ucraina are nevoie de mai mult decât ajutor militar și financiar; are nevoie de o schimbare urgentă de strategie. După doi ani de război, devine evident că strategia actuală de uzură nu este sustenabilă pe termen lung, iar fără o redefinire a obiectivelor, riscul unei înfrângeri este real.

„Dacă Zelenski continuă să nege realitatea și să insiste că armata ucraineană poate elibera toate teritoriile ocupate de Rusia din 2014, el va îndepărta aliații Ucrainei și va diviza și mai mult societatea ucraineană”, avertizează analiza. Liderii occidentali trebuie să înțeleagă că victoria nu poate fi obținută printr-o simplă expulzare a forțelor ruse de pe tot teritoriul Ucrainei. Obiectivele trebuie să fie realiste, iar aliații trebuie să îl sprijine pe Zelenski în redefinirea clară a ceea ce înseamnă cu adevărat „victoria”.

În acest moment, prioritatea principală pentru Ucraina ar trebui să fie prevenirea oricăror progrese suplimentare ale Rusiei pe câmpul de luptă. Dacă Ucraina poate convinge Rusia de inutilitatea unor noi ofensive majore, războiul ar putea fi dus într-un punct de stagnare, ceea ce ar oferi Kievului o poziție mai solidă pentru negocieri. Acest lucru nu implică recunoașterea pretențiilor teritoriale nelegitime ale Rusiei, ci mai degrabă continuarea luptei pentru reunificarea teritoriilor, dar într-un mod sustenabil.

„În schimbul acceptării de către Zelenski a acestui adevăr amar, liderii occidentali trebuie să facă realist obiectivul său principal de război, oferind Ucrainei capacitățile militare și garanțiile de securitate de care are nevoie”, subliniază analiza. Aceasta include nu doar livrarea mai multor arme, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, dar și susținerea industriei de apărare ucrainene pentru a produce propriile arme. Potrivit datelor disponibile, Ucraina are deja comenzi de apărare în valoare de 7 miliarde de dolari, dar potențialul său este mult mai mare, cu aproximativ 250 de companii producătoare de drone, unele dintre acestea fiind lideri mondiali în domeniu.

Aderarea Ucrainei la NATO

Un alt punct crucial în redefinirea strategiei Ucrainei este aderarea la NATO. Președintele Joe Biden a făcut recent o declarație conform căreia Ucraina ar trebui să fie invitată să adere la NATO, chiar și în absența unui armistițiu formal și în ciuda faptului că o parte din teritoriul său este ocupată de Rusia. O astfel de decizie ar fi extrem de controversată, având în vedere că Articolul 5 al Tratatului NATO prevede sprijin reciproc între membri în cazul unui atac.

Cu toate acestea, Biden ar putea urma precedentul stabilit în cazul Germaniei de Vest în 1955, când Republica Federală Germania a aderat la NATO fără ca protecția Alianței să se extindă asupra Republicii Democrate Germane ocupate de sovietici. În plus, s-ar putea stabili că Ucraina nu va găzdui trupe NATO pe timp de pace, similar cu modelul Norvegiei din 1949.

Aderarea Ucrainei la NATO implică riscuri semnificative, în special posibilitatea unei confruntări directe între Statele Unite și Rusia, o putere nucleară. Totuși, abandonarea Ucrainei ar putea avea consecințe și mai grave, slăbind toate alianțele Americii și alimentând ambițiile unor regimuri autoritare precum cele din China, Iran sau Coreea de Nord. În plus, o Ucraină lăsată de izbeliște ar putea deveni un vecin periculos, marcat de corupție, naționalism extrem și resentimente profunde față de Occident.

De asemenea, există riscul ca Putin să radicalizeze forțele ucrainene rămase și să transforme o parte din ele în miliții anti-occidentale, așa cum s-a întâmplat în Donbas după 2014. Așadar, sprijinirea continuă a Ucrainei nu este doar o problemă morală, ci și una strategică pentru securitatea globală.

Pentru ca Ucraina să își atingă obiectivele de război și să asigure prosperitatea pe termen lung, este nevoie de o abordare pragmatică și de o colaborare strânsă cu aliații occidentali. Planul prezentat de The Economist sugerează că o promisiune mai fermă de aderare la NATO ar putea redefini conceptul de victorie pentru Zelenski, ar descuraja Rusia și ar revitaliza industria de apărare a Ucrainei. Însă această strategie necesită un angajament puternic din partea liderilor occidentali și o schimbare semnificativă de perspectivă la Kiev.

