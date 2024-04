Amenințare la consulatul Iranului din Paris. Un bărbat a fost arestat după ce a spus că se aruncă în aer - VIDEO

UPDATE: Ziarul Le Parisien a precizat pe site-ul său că, potrivit mai multor martori, bărbatul a târât steaguri pe podeaua consulatului și a spus că vrea să răzbune moartea fratelui său.

Nu este clar dacă incidentul a avut vreo legătură cu tensiunile actuale dintre Iran și Israel. Astăzi au răsunat explozii deasupra orașului iranian Isfahan, anumite surse au descris acest lucru ca fiind un atac israelian, dar Teheranul a minimizat incidentul și a indicat că nu are planuri de represalii - un răspuns care părea menit să evite un război la nivel regional, transmite Reuters.

