Amazon își închide toate librăriile fizice și se concentrează pe alt sector

După ce Amazon a ucis librăriile tradiționale și le-a deschis pe cele proprii, acum urmează să renunțe la librării. Gigantul comerțului electronic a confirmat miercuri că închide 68 de locații de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate magazinele sale Amazon Books, ca parte a unei schimbări mai ample a strategiei sale de vânzare cu amănuntul, scrie CNN.

Pe lângă librării, Amazon închide și alte două concepte fizice de vânzare cu amănuntul: magazinele sale „de 4 stele”, care vindeau produse cu rating ridicat de la clienți și magazinele sale Pop Up.

Amazon se concentrează asupra magazinelor alimentare

În schimb, Amazon a spus că intenționează să „se concentreze mai mult” pe alte eforturi privind vânzarea cu amănuntul, inclusiv magazinele sale dedicate pentru produse alimentare, Amazon Fresh și Whole Foods, precum și magazinul său de îmbrăcăminte recent lansat, Amazon Style. De asemenea, va continua să se concentreze pe Amazon Go, conceptul său de magazin alimentar fără casierie.

„Rămânem angajați să construim experiențe și tehnologii fizice grozave pe termen lung și lucrăm îndeaproape cu angajații noștri afectați pentru a-i ajuta să-și găsească noi roluri în cadrul Amazon”, a declarat Betsy Harden, purtătorul de cuvânt al companiei, într-o declarație de presă.

Renunță la conceptul librăriilor după 7 ani

Prima incursiune a Amazon în comerțul cu amănuntul a avut loc la începutul anului 2015 cu un magazin într-un campus studențesc, la două decenii după înființarea companiei. Mai târziu în acel an, Amazon și-a deschis prima librărie fizică în Seattle. În 2017, Amazon a anunțat că va cumpăra Whole Foods și, odată cu el, și sutele de magazine alimentare ale lanțului de supermarketuri. La începutul acestui an, compania a anunțat că va deschide Amazon Style.

La 31 decembrie 2021, Amazon avea 672 de magazine fizice în America de Nord, inclusiv Whole Foods, conform ultimului său raport anual. Amazon a spus că datele de închidere pentru magazinele afectate vor varia în funcție de locație. Clienții vor fi informați cu privire la aceste date prin intermediul afișajelor din magazin.

