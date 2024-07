Alunecări masive de teren în India. Zeci de persoane ucise și blocate - VIDEO

Atenție! Imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Aproximativ 45 de persoane au fost ucise și se crede că zeci au rămas blocate după ce ploile abundente au provocat alunecări masive de teren în statul Kerala din sudul Indiei.

Alunecările de teren au lovit zonele muntoase din districtul Wayanad în primele ore ale zilei de marți.

Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, dar sunt îngreunate de ploile abundente și de prăbușirea unui pod esențial.

„Vom fi în măsură să evaluăm amploarea pagubelor abia după câteva ore”, a declarat ministrul de stat A.K. Saseendran pentru BBC Hindi.

Ministrul de stat al Sănătății, Veena George, a declarat că spitalele locale tratează cel puțin 70 de răniți. Aproximativ 101 persoane au fost salvate până în prezent.

Magistratul districtului Wayanad, D.R. Meghasree, a declarat reporterilor că, în afară de cele 36 de decese confirmate în Wayanad, nouă persoane decedate au plutit în râul Chaliyar în districtul vecin Malappuram.

Wayanad, un district colinar care face parte din lanțul muntos Western Ghats, este predispus la alunecări de teren în timpul sezonului musonic.

Alunecările de teren au afectat mai multe zone din district, inclusiv Mundakkai, Attamala, Chooralmala și Kunhome.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat cum apa noroioasă se scurge pe străzi neasfaltate și în zonele împădurite, spălând casele și blocând oameni și vehicule.

Un pod care leagă Chooralmala de Mundakkai și Attamala s-a prăbușit, izolând cele două locuri și făcând dificilă ajungerea personalului de salvare la familiile blocate.

A mud house collapses in Kannur district of Kerala following heavy rains

Rashid Padikkalparamban, un rezident, a declarat pentru agenția de presă Reuters că cel puțin trei alunecări de teren au lovit zona în jurul miezului nopții, distrugând podul.

Echipele naționale și de stat de intervenție în caz de dezastre desfășoară operațiuni de salvare, iar personalul armatei este așteptat să ajungă în curând în zonă. Mai mulți localnici au dat și ei o mână de ajutor.

Saseendran a mai spus că armata și forțele aeriene au fost rugate să transporte pe calea aerului familiile blocate și să ridice un pod temporar.

Raghavan C Arunamala, un localnic, a descris scenele îngrozitoare care se desfășurau în zonă.

„Am văzut un bărbat prins în dărâmături strigând după ajutor. Pompierii și salvatorii încearcă să ajungă la el de câteva ore”, a spus Arunamala.

„Ne temem că sute de oameni sunt blocați în interiorul satelor”, a adăugat localnicul.

Districtul Wayanad și zonele învecinate sunt în alertă din cauza prognozei de ploi abundente.

Școlile și colegiile au fost închise în 10 din cele 14 districte.

În 2019, 17 persoane au murit după ce o alunecare de teren a lovit Puthumala în Wayanad, la aproximativ 10 km de zonele afectate în prezent.

Prim-ministrul Narendra Modi a postat pe X (fostul Twitter) că a vorbit cu ministrul șef din Kerala, Pinarayi Vijayan, și a asigurat ajutorul Guvernului federal în eforturile de ajutorare.

De asemenea, Modi a anunțat acordarea de despăgubiri de 200.000 de rupii (2388 de dolari; 1857 de lire sterline) familiilor victimelor și de 50000 de rupii răniților.

A 250-member team comprising the Fire and Rescue Department, Civil Defence, and NDRF are actively engaged in rescue operations at the landslip in Wayanad.



????: Special arrangement pic.twitter.com/FVhS5cSERR