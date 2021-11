Alfred Bulai: De ce studenţii de astăzi nu ştiu cine e Ion Iliescu

"Când eram tânăr, ţineam un curs de mass-media la facultate, la sociologie, şi una dintre teme era 'Rolul televiziunii în evenimentele din 22 decembrie 1989'. Era de succes în anii '90, la început, era nebunia mare, lumea îşi dădea cu părerea. Asta până într-un an în care studenţii nu prea vorbeau. Şi am întrebat-o pe o domnişoară: 'măi, dar tu ce părere ai?'. Zice: 'n-am nicio părere. Eu nu a văzut la televizor nimic, eram în tabără şi nu am ştiut că aveam 13 ani'. Şi atunci am avut revelaţia că nu mai e povestea lor, că erau prea mici şi nu au prins nimic.

Exact cum m-ar fi întrebat pe mine când eram mic ceva despre cum a fost foametea din anii '50. De unde să ştiu eu, nici nu mă născusem...

Astăzi îţi spun că eu le vorbesc de Ion Iliescu şi ei nu ştiu cine e. Dacă văd poza nu ştiu cine e, pentru că nu a mai apărut omul în carne şi oase de ani de zile. Dar studentul meu de 20 de ani avea 15 acum cinci ani. Cine se uita la politică la vârsta aia?

Miza asta cu Revoluţia, cu momentul '89, cu anii '80, dacă ai o poveste frumoasă oamenii o acceptă, dar temele în sine nu. Temele legate de e Revoluţie, nu e Revoluţie, chestii din astea nu au umor...", a spus sociologul Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură", difuzată la DC News.

Ziua Naţională. Bulai: Când eram copil, eram fericit de 1 Mai și de 23 August. De 1 Decembrie nu poți să faci picnic în mocirlă

Alfred Bulai apreciază că Ziua Națională a României ar trebui să se sărbătorească într-un anotimp mai cald, pentru ca oamenii să se bucure cu adevărat de acest eveniment.

„Îmi aduc aminte când eram copil, eu m-am născut și am stat până la 10 ani în Piața Romană, chiar acolo pe strada Dacia. Eram fericit de 1 Mai și de 23 August. Făceau tot felul de bufete stradale comuniștii, aveau crenvurști. Îmi plăceau! Bine, nu se comparau cu ce găsești astăzi în magazin, erau aur. Și aveau și mici, nu mă omoram cu mici, dar crenvurști mâncam de nebun”, a adăugat sociologul. „Încercau să facă spectacol, să facă o serbare. Nu a mai rămas la noi serbarea, în 1 decembrie nu poți să faci picnic în mocirlă, nu e chiar ideală perioada. Dar să știi că și în afară este o sărbătoare. Ideea este să sărbătorească oamenii, nu politicienii”, a spus Alfred Bulai la DC News.