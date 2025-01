Alertă de tsunami după seismul de magnitudine 6.8 care a lovit Japonia

Citește și: Cursă contracronometru pentru salvarea supraviețuitorilor după cutremurul din Tibet

Autoritățile nipone au emis luni o alertă de tsunami după un seism cu magnitudinea 6,8 care s-a produs în sud-vestul Japoniei, informează Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), citat de AFP.



Valuri cu înălțimea de un metru sunt așteptate după seismul produs în apele din largul prefecturii Miyazaki, din regiunea Kyushu, în jurul orei locale 21:19 (12:19 GMT), conform USGS.



USGS și-a revizuit în scădere estimarea inițială a magnitudinii, de la 6,9 la 6,8, adăugând că ”nu există nicio amenințare de tsunami asociată cu acest seism”.

Pe de altă parte, Agenția japoneză de meteorologie (JMA) a cerut populației să nu se apropie de zonele costiere.



”Tsunamiul poate lovi de mai multe ori. Vă rugăm, nu intrați în mare și nu vă apropiați de zonele costiere”, a transmis agenția niponă într-un mesaj distribuit pe platforma X.

Potrivit Reuters, un tsunami cu înălțimea de 20 de centimetri a fost înregistrat ulterior în proximitatea orașului Miyazaki, a raportat Televiziunea publică japoneză NHK. Acest oraș - capitala prefecturii omonime - are o populație de aproximativ 400.000 de locuitori.

