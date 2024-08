Alegeri prezidențiale SUA. Tim Walz, ales de Kamala Harris drept candidat la funcția de vicepreședinte

"Este onoarea unei vieţi să mă alătur Kamalei Harris în campania ei. Voi da totul", a spus Tim Walz într-un mesaj pe reţeaua X. El a adăugat că asta îi aduce aminte "puţin de prima zi de şcoală".

Kamala Harris s-a declarat "mândră" să anunţe marţi că l-a ales pe Tim Walz drept candidat la funcţia de vicepreşedinte al SUA.

"În calitate de guvernator, antrenor, profesor şi veteran, el a apărat interesele familiilor de muncitori ca pe a sa", a postat candidata democrată pe X despre cel care îi va deveni vicepreşedinte dacă va câştiga alegerile din noiembrie.

"Vor fi cei mai entuziaşti apărători ai libertăţilor noastre"

Joe Biden spune că a luat o "decizie excelentă" Kamala Harris alegându-l pe guvernatorul Tim Walz drept partener de candidatură. Actualul președinte al SUA s-a retras la jumătatea lunii iulie din cursa pentru Casa Albă pentru a-i permite Kamalei Harris să-şi asume candidatura.

Acest duo "va fi o voce puternică pentru muncitori şi clasa de mijloc americană. Vor fi cei mai entuziaşti apărători ai libertăţilor noastre individuale şi ai democraţiei noastre", a transmis liderul de la Casa Albă pe X.

"A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o"

Spre sfârșitul lunii iulie, Joe Biden anunța că se retrage din cursa pentru încă un mandat la Casa Albă și că o susține pe Kamala Harris.

"Am decis să nu accept nominalizarea și să-mi concentrez toată energia asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi, vreau să îmi ofer sprijinul deplin și susținerea pentru ca Kamala să fie nominalizată ca reprezentantă a partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Hai să facem asta”, a transmis, atunci, Biden pe X.

Turneu prin statele cheie

În cadrul turneului său prin cele mai importante state, Kamala Harris și noul său partener de campanie vor vizita șapte orașe în decurs de cinci zile, potrivit Reuters. Aceste orașe sunt Philadelphia în Pennsylvania, Eau Claire în Wisconsin, Detroit în Michigan, Durham în Carolina de Nord, Savannah în Georgia, Phoenix în Arizona și Las Vegas în Nevada, conform unui oficial de campanie care a dorit să rămână anonim.

Cei doi vor organiza mitinguri în fiecare locație, incluzând campusuri universitare, universități istorice afro-americane, săli sindicale și restaurante, a declarat oficialul.

În weekend, echipa de campanie a lui Harris a introdus o inițiativă menită să atragă votanții republicani de partea candidatei democrate, prezentând sprijinul unor republicani notabili, inclusiv foști oficiali ai administrației Trump, cum ar fi Stephanie Grisham și Olivia Troye.

Se vor organiza evenimente de lansare în statele Arizona, Carolina de Nord și Pennsylvania, începând de luni, la care ar urma să participe și reprezentanții republicani.

