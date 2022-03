17 martie - Ziua Sfântului Patrick. Ziua naţională a Republicii Irlanda

La 17 martie, în fiecare an, este sărbătorit Sfântul Patrick, ocrotitorul spiritual al irlandezilor din întreaga lume. Ziua Sfântului Patrick este, totodată, Ziua naţională a Republicii Irlanda.

Ziua Sfântului Patrick, marcată prin procesiuni în secolele IX-X, a fost recunoscută ca sărbătoare religioasă de Biserica Catolică în secolul al XVII-lea. În 1631, papa Urban al VIII-lea a inclus-o în calendarul creştin al sărbătorilor. În 1903, Ziua Sfântului Patrick a devenit Ziua naţională a Republicii Irlanda, iar în noiembrie 1995, guvernul a iniţiat Festivalul Sfântului Patrick, care are loc, în fiecare an, la Dublin, potrivit site-ului https://stpatricksfestival.ie/.



Cea mai importantă manifestare ce marchează această zi este Festivalul Sfântului Patrick de la Dublin, Irlanda, care are loc în perioada 16-20 martie 2022, cu renumita sa paradă dedicată sfântului protector al Irlandei, desfăşurată în 17 martie.

După doi ani în care festivalul nu a putut fi organizat din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19, în 2022 acesta îşi propune să conecteze, prin artele, cultura şi moştenirea irlandeză contemporană şi tradiţională, familiile, prietenii şi comunităţile din Irlanda şi din întreaga lume, sub tema "Connections/Naisc".



La parada Sfântului Patrick participă numeroase trupe şi formaţii, având fiecare costume distincte, unice, dominate de culoarea verde şi de trifoi (shamrock). O noutate a acestei ediţii este Festivalul Quarter de la Muzeul Naţional al Irlandei - Collins Barracks, care va fi gazda unui eveniment urban dedicat tuturor, între 16 şi 20 martie, pe locul unuia dintre cele mai spectaculoase situri de patrimoniu istoric, în inima Dublinului, potrivit Agerpres.

Festivalul Quarter va găzdui, de asemenea, Irish Food & Craft Village, o expoziţie zilnică de produse alimentare şi băuturi tradiţionale ale Irlandei, arte şi meşteşuguri, care va fi şi un spaţiu de relaxare şi conectare.



Evenimentul de wellness Breathe Festival, prezentat de Happenings şi St. Patrick's Festival, va avea loc în zilele de 18 şi 19 martie, în apropiere de The Law Society of Ireland din Dublin, în timp ce City Funfairs revine la Custom House Quay între 17 şi 20 martie, notează site-ul https://stpatricksfestival.ie/.



Soldaţii irlandezi, aflaţi în coloniile americane, au organizat prima paradă de Sf. Patrick, la 17 martie 1762, potrivit site-ului www.theholidayspot.com. Numărul imigranţilor irlandezi în SUA a crescut semnificativ după Marea Foamete din secolul al XIX-lea, care a lovit ţara, culturile de cartofi fiind distruse în mai multe rânduri de mană.

Sfântul Patrick a fost răpit, în jurul vârstei de 16 ani, şi dus în Irlanda

Au murit atunci peste un milion de irlandezi, iar alte aproximativ două milioane au imigrat în mai multe zone ale lumii. Irlandezii şi-au luat cu ei doar tradiţiile, astfel încât parada organizată de Sfântul Patrick a devenit, în timp, modalitatea acestora de a-şi manifesta identitatea. Una dintre cele mai îndrăgite tradiţii de Ziua Sfântului Patrick este cea a colorării în verde a apelor râului Chicago, o tradiţie începută în 1962.



Născut Maewyn Succat, în jurul anului 385, în Britania (atunci, parte a Imperiului Roman), Sfântul Patrick a fost răpit, în jurul vârstei de 16 ani, şi dus în Irlanda, fiind pus să aibă grijă de oi, notează site-ul https://www.almanac.com/. În cei şase ani cât a durat captivitatea sa, a încercat să fugă de două ori, dar a fost prins; a treia oară a reuşit să scape, întorcându-se în locurile natale.

În timpul acelor ani de sclavie, el a descoperit religia creştină

A petrecut următorii ani într-o mănăstire, pregătindu-se pentru munca sa misionară. Şi-a desăvârşit educaţia religioasă în Franţa, fiind o perioadă îndelungată ucenicul episcopului Gherman din Auxerre, care l-a hirotonit diacon, preot şi episcop. Şi-a luat numele de Patricius. În anul 432, a fost trimis în Irlanda, pentru a-i creştina pe irlandezi, notează site-ul http://icalendrier.fr/.



Până la moartea sa, la 17 martie 461 (unele surse arată anii 480 sau 492), şi-a continuat viaţa clericală, convertindu-i pe irlandezi la creştinism şi întemeind o episcopie. Sfântul Patrick este înfăţişat în iconografie ţinând în mână un trifoi (o plantă cu trei frunze), simbol al Sfintei Treimi, un singur Dumnezeu în fiinţă, dar întreit în persoane, conform site-ului https://www.crestinortodox.ro/.

