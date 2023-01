14 ţări europene au tancuri Leopard. La nivel mondial sunt 20. Orice export către Ucraina are nevoie de acordul Germaniei

Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite în armatele a cel puţin 13 ţări europene: Austria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria, care au împreună peste 2.000 de tancuri, scrie agenţia ANSA, citând think tank-ul European Council on Foreign Relations (Consiliul European pentru Relaţii Externe), într-un articol publicat la 23 ianuarie pe platforma media EDNH.

Nimeni nu poate trimite Leopard 2 în Ucraina fără acordul Berlinului





În lume există 20 de state care deţin tancuri. Printre acestea se numără membri europeni ai NATO şi candidaţi, precum Finlanda. Unii sunt dispuşi să livreze tancurile Kievului, dar, întrucât sunt fabricate în Germania, este necesară permisiunea Berlinului pentru orice reexport, conform agenţiei germane de presă DPA.



ANSA prezintă o statistică a tancurilor Leopard în Europa:



GERMANIA - Bundeswehr (armata) a scos din uz vechile tancuri Leopard sau le-a transferat altor ţări, în timp ce deţine aproximativ 320 de modele mai noi, dar numărul exact este ţinut secret.



FINLANDA - Potrivit Comandamentului finlandez al apărării, ţara candidată la aderarea la NATO dispune de aproximativ 200 de tancuri Leopard 2. Helsinki şi-a manifestat disponibilitatea de a furniza Ucrainei câteva tancuri Leopard.



DANEMARCA - Copenhaga nu oferă cifre exacte, dar, potrivit informaţiilor militare, 14 tancuri au fost trimise în Estonia într-o misiune internaţională pentru prima dată în septembrie.



GRECIA - Atena are 170 de tancuri Leopard 2HEL, 183 de Leopard 2A4 şi 500 de Leopard 1A5. Numărul mare de tancuri se explică din cauza tensiunilor constante cu Turcia.



OLANDA - Olandezii au luat în leasing 18 tancuri Leopard 2A6 din Germania.



NORVEGIA - Potrivit Ministerului Apărării, ţara a cumpărat 52 de Leopard 2A4 uzate din Olanda în 2001, dar nu toate sunt operaţionale.



POLONIA - Potrivit Ministerului Apărării, ţara deţine 247 de tancuri şi vrea să cedeze 14 dintre ele Ucrainei.



PORTUGALIA - Nu există informaţii cu privire la număr, dar, potrivit relatărilor din mass-media, forţele armate au în serviciu 37 de Leopard 2A6



SUEDIA - Nici în acest caz nu există informaţii oficiale, dar se consideră sigur că are 100 de Leopard.



SLOVACIA - Ţara deţine în prezent doar un singur tanc, dar intenţionează ca până la sfârşitul anului 2023 să aibă 15 tancuri în cadrul unui schimb.



SPANIA - Madridul deţine 347 de tancuri Leopard. Cu toate acestea, unele dintre ele nu sunt pregătite pentru utilizare, în aşa măsură încât, după săptămâni de speculaţii, guvernul a fost nevoit să îşi retragă oferta de a livra tancurile Kievului. Miercuri, însă, după ce Berlinul a anunţat că a dat undă verde, ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles, a declarat că Spania este "dispusă" să furnizeze Ucrainei tancuri grele Leopard 2 de fabricaţie germană. Potrivit ministrului, citat de AFP, marea majoritate a tancurilor pe care Spania le are şi care ar putea fi trimise necesită o modernizare. Unele dintre ele sunt într-o stare îngrozitoare şi nu pot fi livrate, a explicat Margarita Robles.



REPUBLICA CEHĂ - Ţara urmează să obţină 14 Leopard 2A4 din Germania. Până în prezent, Praga a primit doar unul.



TURCIA - Din nou, nu există o cifră oficială. Potrivit Institutului Internaţional pentru Studii Strategice, Ankara ar avea 316 tancuri Leopard.



UNGARIA - Potrivit presei, această ţară a închiriat, în 2020, douăsprezece tancuri Leopard pentru antrenamente. În acest an, vor fi adăugate 44 de noi modele 2A7. O livrare de tancuri către Ucraina este foarte puţin probabilă, având în vedere bunele relaţii dintre premierul Viktor Orban şi preşedintele rus Vladimir Putin.



Ţările europene care nu au în arsenal tancuri Leopard sunt Albania, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Estonia, Franţa, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Slovenia şi Regatul Unit, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News