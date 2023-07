Vin furtunile și ne mai răcorim puțin. Florinela Georgescu, ANM, spune ce ne așteaptă după. "Fenomenele cele mai severe, în Banat și vestul Olteniei"

Nu scăpăm de caniculă, dar în unele zone ale țării se va mai răcori puțin datorită precipitațiilor, susține Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

"Pe de o parte ne așteptăm ca și astăzi să fie foarte cald în jumătatea de sud a teritoriului, temperaturile cele mai ridicate vor fi în jurul a 38-39 de grade, urmând a se înregistra în județele Dolj, Olt și Teleorman, aceste trei județe fiind sub Cod Portocaliu. În restul zonelor aflate sub avertizare, adică Banatul, partea de nord a Munteniei, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, temperaturile maxime se vor încadra în general între 33 și 37 de grade, în plus, cald va fi și la noapte în deosebi în zonele de sud ale teritoriului, cu minime între 18 și 23 de grade.

Florinela Georgescu, ANM: Căldura va fi puțin moderată în restul țării

Mâine, din nou, cald, mai ales pe partea de sud și de sud est a teritoriului, căldura însă în restul țării va fi puțin moderată de trecerea unui val de precipitații și intensificări ale vântului pe care le așteptăm în deosebi în această seară și la noapte. Deci o instabilitate atmosferică pronunțată, o instabilitate care va fi cu fenomenele cele mai severe în Banat și vestul Olteniei în această seară și pe parcursul nopții care vine.

O mică variație în valorile de temperatură de pe parcursul nopților vom simți în următoarele două zile, repet, sub influența episoadelor de instabilitate atmosferică, dar per ansamblu masa tropicală caracterizată de temperaturi foarte ridicate va tinde să se reașeze deasupra țării noastre și să persiste cam pe toată durata săptămânii viitoare, adică o schimbare de esență din punct de vedere termic nu se întrevede deocamdată" a declarat Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

