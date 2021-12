Val Vâlcu, răspuns pentru Mircea Badea de Crăciun / video

Nimeni nu știe clar când e noaptea de Crăciun sau, mai degrabă, petrecerea aferentă cu sarmale. Acest lucru se întreba miercuri seară, la emisiunea „În gura presei” și Mircea Badea. Val Vâlcu are un răspuns în ton cu lungile vacanțe ale românilor.

„Apropo de Crăciun. Mircea Badea a pus următoarea întrebare într-o ediție a emisiunii „În gura presei”: când este petrecerea de Crăciun? De pe 24 pe 25 decembrie? De pe 25 pe 26 decembrie? Eu i-aș răspunde că petrecerea în București începe de pe 23 decembrie și se termină pe 3 ianuarie”, a zis Val Vâlcu la emisiunea „Nod în papură” de la DC News.

„Spre 15 ianuarie se termină, dar mă rog”, a completat sociologul Alfred Bulai.

„Așa tehnic vorbind, partea aceasta de cumpărături, de petreceri, de sarmale a împins un pic dimensiunea religioasă în decor. Consumerismul a reușit ce nu a reușit comunismul”, a adăugat Val Vâlcu.

Iată emisiunea integrală:

VEZI ȘI: Mircea Badea: Sunt surprins că mai sunt în viață. Sunt absolut șocat de această treabă

Mircea Badea a spus ce l-a marcat în 2021.

Mihai Gâdea l-a întrebat pe Mircea Badea ce l-a marcat anul acesta. Realizatorul emisiunii „În gura presei” a spus că „l-au marcat multe lucruri în 2021” și că se bucură, ca de fiecare dată, că s-a încheiat încă un an.

„În principiu, eu, când se încheie un an, mă bucur. Niciodată nu zic: „bă, ce an minunat a fost, păcat că s-a încheiat!” Eu spun sincer că sunt surprins că mai sunt în viață. Sunt absolut șocat de această treabă. Atât de multe tâmpenii am făcut în această viață și atât de multe prostii continui să fac încât cred că o delegație de îngeri păzitori au făcut multă febră musculară, dând din aripi lângă mine, pe sistemul „hai să-l mai salvăm pe prost și anul ăsta”. Sunt mirat până la surprindere de această întâmplare”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

VEZI ȘI: Nimeni n-a avut replică după decizia lui Mircea Badea, în direct, la Antena 3: Nu-mi vine să cred ce am făcut

Gojira, despre Mircea Badea: „Produsul ideal de televiziune”. Ce făcea el la începutul anilor 2000, astăzi se mai face doar în podcasturi / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News