UPDATE: Declarația șefului IPJ Dâmbovița, după ce au fost găsite bucățile lipsă din trupul tinerei moarte pe marginea autostrăzii

Atenție, informații cu puternic impact emoțional.

UPDATE 12:10. „Am reluat cercetările la locul faptei pentru a găsi probe materiale care să ne ajute în soluționarea cauzei. Ceea ce am căutat am găsit, urmând a fi examinate acum la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița. Ieri am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că în această zonă s-a găsit cadavrul unei femei. S-a constituit echipă de gestionare la fața locului condusă de către procurorul de caz al Parchetului de lângă Tribunalul Dâmbovița.

Am beneficiat de sprijinul Institutului Național de Criminalistică și Direcției de Investigații Criminale. La acest moment, alte date nu pot furniza întrucât strângem probe în vederea identificării autorilor”, a spus Viorel Polexe, șef la IPJ Dâmbovița.

UPDATE 11:24: Victima ar fi fost identificată. Ar fi vorba despre o tânără.

UPDATE 11:15: Mâinile și piciorul stâng care lipseau inițial au fost găsite de către autorități. Criminaliștii ar merge pe două posibile piste, potrivit informațiilor România TV: fie cadavrul a fost dezmembrat de animalele din zonă, fie mutilarea are legătură cu moartea victimei.

Știrea inițială: Trupul a fost găsit vineri după-amiază, după un apel la 112 al unui trecător. Anchetatorii au făcut căutări de amploare sâmbătă.

„Aici a fost găsit trupul neînsuflețit al unei femei. Acum se află aici poliție, jandarmi, criminaliști și procurori. Ultima informație, cea mai nouă, vine pe surse de la echipele de aici. Există un picior care a fost găsit în stufăriș. Trupul ar fi extrem de secționat. Inițial au pornit în căutarea mâinilor.

Piciorul a fost găsit la câțiva metri față de locul inițial al trupului neînsuflețit, aflat într-o stare avansată de putrefacție, semn că femeia era decedată de mai multe zile”, a transmis un corespondent pentru România TV.

