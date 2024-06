Un trib nativ american a câștigat dreptul să vâneze din nou balene gri în largul coastelor Washingtonului

După zeci de ani de obstacole legale și birocratice, tribul Makah din Washington a obținut aprobarea SUA de a relua vânătoarea de balene pentru prima dată în ultimii 25 de ani.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică de Pescuit (NOAA) a anunțat miercuri că va acorda tribului o derogare, permițând tribului Makah ”o vânătoare de subzistență și ceremonială limitată” în conformitate cu un tratat din 1855. Tribul Makah va avea permisiunea de a vâna până la 25 de balene gri din Pacificul de Nord-Est pe parcursul a 10 ani.

Tribul de 1.500 de persoane din extremitatea nord-vestică a Peninsulei Olympic este singurul trib de nativi americani care are un tratat care menționează în mod specific dreptul de a vâna balene, dar s-a confruntat cu mai mult de două decenii de contestații în instanță, audieri birocratice și revizuiri științifice în încercarea de a relua vânătoarea de balene gri.

Decizia luată de NOAA acordă tribului o derogare de la Legea pentru Protecția Mamiferelor Marine, care altfel interzice vătămarea mamiferelor marine.Tribului i se va permite să vâneze două până la trei balene pe an, iar vânătoarea va fi programată astfel încât să evite vătămarea balenelor gri din Pacificul de Nord-Vest care sunt pe cale de dispariție și care se găsesc uneori în regiune.

Vânătoare ceremonială și de subzistență

„Această decizie finală reprezintă un moment important în procesul de a reveni la vânătoarea ceremonială și de subzistență a balenelor gri din Pacificul de Nord-Est pentru tribul Makah. Măsurile adoptate astăzi onorează drepturile tribului Makah prevăzute în tratat și tradiția lor culturală de vânătoare de balene, care datează de mai bine de 1.000 de ani și care este fundamentală pentru identitatea și moștenirea lor”, a declarat Janet Coit, administratorul adjunct al NOAA Fisheries, într-un comunicat.

Balenele și vânătoarea de balene reprezintă o parte vitală a culturii Makah. Vânătoarea de balene necesită ritualuri și ceremonii spirituale, potrivit site-ului web al tribului, și a inspirat cântece și dansuri tribale.

„Pentru tribul Makah, vânătoarea de balene oferă un scop și o disciplină de care beneficiază întreaga lor comunitate”, a precizat tribul pe site-ul său.

Dovezile arheologice arată că vânătorii Makahi în canoe de cedru au ucis balene pentru a se întreține din timpuri imemoriale, o practică care a încetat abia la începutul secolului XX, după ce navele comerciale de vânătoare de balene au epuizat populația. Vânătorile din 1999 au fost prima dată în 70 de ani când tribul a mers la vânătoare de balene.

”Nu am mai vânat timp de aproximativ 80 de ani”

„Nu am pierdut niciodată din vedere importanța balenelor și a vânătorii de balene. Știți, nu am mai vânat timp de aproximativ 80 de ani, dar asta nu a însemnat că că tribul nostru a uitat cât de importante sunt balenele pentru noi”, a declarat Janine Ledford, directorul executiv al Centrului Cultural și de Cercetare Makah, pentru postul public de radio KNKX, conform The Guardian.

Tribul se va confrunta în continuare cu unele obstacole în încercarea de a relua vânătoarea. Înainte de vânătoare, Makah trebuie să încheie un acord de cooperare cu NOAA și să obțină un permis.

Apărătorii drepturilor animalelor, care se opun de mult timp vânătorii de balene, ar putea, de asemenea, să conteste decizia NOAA în instanță. Tribul s-a confruntat cu proteste intense din partea activiștilor în timpul vânătorii din 1999, iar procesele au pus capăt în cele din urmă evenimentului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News