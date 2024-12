Un "secret întunecat" în dosarele JFK clasificate l-ar putea face pe Trump să regrete promisiunea de a le dezvălui. CIA și alții vor să rămână ascunse

Lee Harvey Oswald era condus pe un coridor la sediul poliției din Dallas pe 22 noiembrie 1963, când a rostit poate cea mai importantă frază din istoria teoriilor conspirației.

„Sunt doar un țap ispășitor!” a strigat el reporterilor care cereau să afle dacă fusese el cel care l-a ucis pe președintele John F. Kennedy mai devreme în acea zi, în Dealey Plaza.

Două zile mai târziu, Oswald a fost el însuși împușcat mortal de către proprietarul unui club de noapte, Jack Ruby, într-un moment surprins în direct de televiziune. Nu a mai apucat niciodată să dezvăluie pentru cine a fost „țapul ispășitor”, dar nu au lipsit sugestiile.

Totuși, lipsa unui motiv evident din partea lui a dus la o mulțime de speculații și conjecturi de-a lungul anilor.

Cine a fost cu adevărat în spatele crimei? Lumina reflectoarelor este din nou îndreptată asupra CIA

Comisia Warren, investigația oficială federală privind asasinarea lui JFK, a concluzionat în 1964 că Oswald, în vârstă de 24 de ani, a acționat singur, fără dovezi ale unei conspirații.

De ce ar fi vrut un susținător convins al stângii politice să-l omoare pe un președinte liberal devotat drepturilor civile? În plus, Ruby era o persoană dubioasă, cu legături cu mafia, ceea ce face moartea lui Oswald și mai suspectă.

Majoritatea americanilor cred clar că cei de la Comisia Warren nu au descoperit întregul adevăr, un sondaj major realizat anul trecut arătând că 65% dintre cetățeni refuză să creadă că Oswald a acționat singur.

Așadar, dacă el a fost un „țap ispășitor”, cine a fost cu adevărat în spatele crimei?

Dintre toate organizațiile și grupurile legate de asasinarea lui JFK de-a lungul anilor, una a părut mereu deosebit de suspectă.

CIA, Agenția Centrală de Informații, este dedicată protejării Statelor Unite – inclusiv a președintelui său. Cu toate acestea, a fost un subiect central în mai multe teorii, unele complet fanteziste, care susțin că a existat o conspirație din partea unui „stat paralel sau subteran” care a orchestrat asasinarea lui Kennedy.

De la Mafia și Cuba comunistă a lui Fidel Castro până la „mari afaceri” și conservatori din propriul său guvern (care îl considerau insuficient de agresiv pe plan extern, mai ales în Vietnam, unde era reticent să trimită mai mulți soldați), Kennedy avea mulți dușmani.

Printre aceștia se număra și CIA – cunoscută uneori ca „agenția” sau „compania” – pe care JFK amenințase că o va dizolva după eșecul dezastruos al tentativei de invadare a Cubei și de răsturnare a lui Castro în 1961, în ceea ce a fost numit Invazia Golfului Porcilor.

Mulți americani cred că cei din Comisia Warren a iertat prea ușor CIA de orice implicare în asasinarea președintelui.

Aceste teorii ale conspirației au fost alimentate timp de decenii de refuzul președinților succesivi ai SUA de a dezvălui toate documentele guvernamentale secrete legate de crimă.

Acum, la 61 de ani de la asasinat, lumina reflectoarelor este din nou îndreptată asupra CIA. În ajunul alegerilor prezidențiale din SUA de anul acesta, Donald Trump i-a promis nepotului lui JFK, Robert F. Kennedy Jr, că va publica integral ultimele documente rămase – sperând că astfel va rezolva misterul o dată pentru totdeauna.

Păstrate în Arhivele Naționale ale SUA, aceste documente numără 3.100 dintr-un total inițial de 320.000. Aceste hârtii, parțial sau complet cenzurate, au fost centrul speranțelor aprinse ale celor obsedați de JFK, care cred că redacțiile ar putea ascunde o „dovadă irefutabilă” – dovada definitivă că Oswald nu a acționat singur.

Totuși, Trump ar putea ajunge să regrete această promisiune.

RFK Jr.: Primul instinct al tatălui meu (fratele președintelui) a fost că agenția s-ar fi aflat în spatele crimei - "Oamenii voștri au făcut asta?”

RFK Jr., care și-a abandonat propria candidatură prezidențială în favoarea lui Trump și care a fost recompensat cu numirea în funcția de secretar al sănătății în administrația Trump, nu este străin de teoriile conspirației, de la siguranța vaccinurilor până la fluorul din apă.

De ani de zile, fostul avocat cu voce gravă susține că există „dovezi copleșitoare” că CIA a fost implicată în moartea unchiului său, afirmând că aceasta este „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

RFK Jr. a acuzat guvernul american că a orchestrat o „acoperire de 60 de ani” asupra asasinatului, pe care o consideră legată de refuzul lui JFK de a trimite trupe de luptă ale SUA în Vietnam.

El susține că „primul instinct” al tatălui său Bobby, care era procuror general al SUA și care a fost el însuși asasinat în 1968, a fost că agenția s-ar fi aflat în spatele uciderii președintelui.

RFK Jr. insistă că toți cei implicați în asasinat au murit acum și că opoziția continuă a CIA de a elibera toate dosarele incriminatoare despre caz are drept scop „protejarea instituției”.

El a declarat pentru Fox News anul trecut: „În ziua în care fratele său [JFK] a murit, primul apel al tatălui meu a fost la ofițerul de serviciu al CIA de la Langley [Virginia, sediul agenției]. Tatăl meu i-a spus: ‘Oamenii voștri au făcut asta?’”

De-a lungul anilor, insistența continuă a CIA ca documentele să rămână clasificate nu a făcut decât să întărească afirmațiile despre o acoperire.

Printr-o lege adoptată în 1992, toate documentele guvernamentale despre asasinat trebuiau să fie puse la dispoziția publicului până în octombrie 2017, deși unele puteau fi amânate din motive de „securitate națională” și „confidențialitate”.

Este semnificativ că 1992 a fost anul după lansarea controversatei producții politice regizate de Oliver Stone, JFK, care susținea că CIA a fost implicată într-o conspirație extinsă pentru a-l ucide pe președinte.

Trump a spus că, în timpul primului său mandat, secretarul său de stat de atunci, Mike Pompeo (el însuși fost director al CIA), l-a îndemnat să reconsidere o promisiune mai veche de a elibera documentele, insistând că „mai trebuie puțin timp”.

Trump a afirmat că CIA era „probabil” în spatele cererii lui Pompeo. La începutul acestei luni, s-a aflat că RFK Jr. face lobby pentru a o numi pe propria sa noră, Amaryllis Fox Kennedy, în funcția de adjunct al șefului CIA, pentru a putea descoperi mai departe rețeaua de comploturi pe care o crede că se află în spatele morții unchiului său.

Fox Kennedy, care a fost managerul campaniei electorale a lui RFK Jr., este o fostă agentă sub acoperire care a spus că a fost recrutată, devenind una dintre cele mai tinere femei ofițeri din cadrul agenției.

Trump este dornic să-l țină pe RFK Jr. aproape de el, dar ar putea intra într-o o luptă cu o organizație care a fost odată renumită pentru intrigile politice nemiloase și trucuri murdare

Având în vedere că Trump este dornic să-l țină pe RFK Jr. aproape de el, considerându-l o modalitate de a-și extinde baza de susținători, este posibil ca el să simtă că nu are de ales decât să declasifice documentele.

Și dacă Trump va încerca să își respecte promisiunea, experții prevăd că se va confrunta cu o luptă hotărâtă din partea unei organizații care a fost odată renumită pentru intrigile politice nemiloase și trucuri murdare.

Așadar, ce ar putea conține aceste dosare finale redactate? În primul rând, investigațiile asupra asasinatului lui JFK se așteaptă să găsească dovezi suplimentare că șefii CIA au mințit fără rușine când au susținut în mod repetat că nu știau nimic despre Oswald înainte de ucidere.

De fapt, CIA a compilat un dosar de 181 de pagini cu informații – unele dintre ele fiind deja redactate – despre Oswald, cu mult înainte ca acesta să-l ucidă pe JFK.

Chiar și cei care cred că CIA nu a avut nicio implicare în asasinat recunosc că documentele rămase ar putea provoca probleme serioase agenției, dezvăluind faptul că aceasta nu a tras semnalul de alarmă asupra unui om despre care știa atât de multe.

Potrivit lui Jefferson Morley, un renumit expert în asasinatul lui JFK, care a scris trei cărți despre CIA, agenția îl urmărise pe Oswald cu atenție timp de patru ani, punându-l sub supraveghere și chiar desemnând un agent pentru a-i deschide corespondența.

CIA știa că, după ce a fost eliberat din serviciul activ și a trecut în Rezerva Corpului Marinilor în 1959, Oswald a defectat în Uniunea Sovietică și a petrecut doi ani și jumătate în Minsk, unde s-a căsătorit cu o rusoaică pe nume Marina și a avut o fiică.

CIA nu îl monitoriza, susține Morley, nu pentru că suspecta că reprezenta o amenințare la adresa președinției, ci pentru că îi permitea din întâmplare să țină sub observație organizațiile de stânga – precum un grup pro-Castro numit Fair Play For Cuba Committee – pe care Oswald îl susținea, dar care era considerat o amenințare la adresa securității naționale.

Dar dacă îl urmăreau pe Oswald atât de îndeaproape, de ce nu a reușit CIA să avertizeze guvernul SUA că acesta era pe cale să-l omoare pe președinte?

Asta, spune Morley, este esența problemei. „A fost CIA neglijentă cu Oswald? L-a urmărit până în Dealey Plaza și apoi el a împușcat președintele și a spus doar: ‘Oh, ne pare rău, l-am ratat’?” a declarat Morley pentru Mail.

„A fost vorba de neglijență? A fost ‘neglijență intenționată’ sau a fost, de fapt, o operațiune de tip ‘false flag’ a CIA pentru a-l asasinat pe președinte și a da vina pe Cuba? Astea sunt opțiunile… arată foarte rău pentru CIA.”

Nu doar că J. Kennedy vorbea despre reformarea radicală a CIA, dar – la doar un an după ce a evitat cu greu un război nuclear cu Rusia în timpul Crizei Rachetelor din Cuba din 1962 – adopta o linie mult mai pacifistă față de dușmanii comuniști ai Americii din întreaga lume. Această abordare îi înfuria pe cei din cadrul agenției de informații.

Oliver Stone a bazat filmul său din 1991 pe afirmațiile că elemente anti-Castro și anti-comuniste din cadrul CIA au fost implicate într-o conspirație pentru a-l ucide pe Kennedy, care l-ar fi implicat pe Oswald.

Mai recent, Rob Reiner – regizor al unor filme precum When Harry Met Sally și This Is Spinal Tap – a produs un podcast popular care susține, de asemenea, că JFK a fost ucis de dușmanii săi din CIA și Pentagon.

Un purtător de cuvânt al CIA a declarat pentru Washington Post în 2022 că agenția nu reține informații despre Oswald sau despre asasinat.

„CIA consideră că toată informația substanțială cunoscută a fi direct legată de Oswald a fost deja publicată", a afirmat purtătorul de cuvânt.

„Puținele redacții rămase protejează numele angajaților CIA, sursele, locațiile și tehnicile agenției”, a completat el.

Este posibil, iar adevărul este că nu toți experții în asasinarea lui JFK cred că CIA a avut intenția de a-l ucide pe președinte sau chiar că Oswald a avut vreun ajutor.

Dar chiar și cei care cred că asasinul a acționat singur se așteaptă ca documentele rămase să arate că CIA nu și-a îndeplinit datoria de a alerta FBI-ul, care se ocupă de securitatea internă, despre Oswald.

Așadar, dacă CIA încearcă doar să se protejeze, înseamnă că Trump va ignora obiecțiile sale și va publica dosarele integral? Nu neapărat.

Se spune că mai există un alt secret ascuns în dosare care ar putea să-l oprească pe Trump.

Singurul document cu cele mai multe redacții se referă la vizita intrigantă a lui Oswald în Mexic, la doar două luni înainte de asasinarea lui JFK, pentru a obține vize pentru Uniunea Sovietică și Cuba comunistă.

CIA a putut să monitorizeze mișcările sale și chiar convorbirile telefonice cu oficiali sovietici deoarece deja instala microfoane în ambasadele acestora – precum și în cele ale altor țări comuniste, cum ar fi Cehoslovacia – datorită cooperării cu guvernul mexican.

De fapt, potrivit lui Jefferson Morley, trei președinți succesivi ai Mexicului, din anii 1960 până în mijlocul anilor 1970, colaborau „mână în mână” cu o campanie a CIA, care includea și interceptarea rivalilor politici ai președinților și care, chiar și acum, guvernul mexican ar fi „foarte jenat și furios” dacă ar fi dezvăluit.

Astăzi, Trump este dornic să obțină ajutorul Mexicului pentru a stopa valul de migranți care trec granița de sud a Americii.

Este posibil ca el să calculeze că riscul politic de a publica aceste informații este prea mare.

Și chiar dacă Trump pune alianța cu eccentricul, dar hotărâtul RFK Jr. pe primul loc și publică toate documentele, va pune asta capăt tuturor speculațiilor despre asasinat?

Probabil că nu. Potrivit expertului Gerald Posner, care crede că Oswald a acționat singur: „Cei care cred în conspirație vor afirma: „Ei bine, iată, v-am spus. Au distrus documentele reale.”

Un lucru este cert: încercând să îndeplinească cerințele viitorului său secretar de sănătate, Donald Trump – de obicei un operator viclean – și-a creat și o posibilă piedică, conform Daily Mail.

