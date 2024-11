Un consilier al Kamalei Harris explică de ce campania ei de 1 miliard de dolari era sortită eșecului

Un consilier de rang înalt al Kamalei Harris a recunoscut că sondajele interne arătau că vicepreședinta nu a fost niciodată în fața lui Donald Trump în statele-cheie, și că echipa sa se baza pe speranță în ziua alegerilor.

David Plouffe a spus că, din momentul în care Harris a intrat în cursă, aceasta a pornit din urmă față de Trump și că a fost „surprins” să vadă sondaje publice care o arătau pe ea în frunte.

"Eu cred că după dezbatere, probabil am fi câștigat vreo 0,5 puncte. Nu a fost o cursă care s-a mișcat mult"

„Adică, cred că i-a surprins pe mulți pentru că au apărut aceste sondaje publice la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, care arătau că noi aveam un avans pe care nu l-am văzut niciodată,” a spus el.

Plouffe, care a consiliat campaniile de succes ale președintelui Barack Obama din 2008 și 2012, a vorbit despre cursa electorală în cadrul podcastului Pod Save America marți.

Analizele interne, a spus Plouffe, arătau că Harris era la egalitate cu Trump în Wisconsin, 47-47, și că Trump conducea în Pennsylvania, 48-47.

„Cred că eram, știți, plini de speranță. Nu știu cât de optimiști eram, dar am crezut, ok, asta este o cursă egală”, a spus el.

Plouffe a mai recunoscut că ceea ce au considerat a fi o performanță excelentă a lui Harris în dezbatere nu a influențat marjele de vot așa cum speraseră.

„Eu cred că după dezbatere, probabil am fi câștigat vreo 0,5 puncte. Nu a fost o cursă care s-a mișcat mult”, a spus el.

El a spus că în campanie spera ca alegătorii nehotărâți să se incline în favoarea lui Harris și a recunoscut că în unele zone participarea la vot a fost mai mică decât se așteptau.

„Știți, trebuie să ai alegători nehotărâți care să se îndrepte spre tine mai mult decât spre oponenți, și trebuie să beneficiezi și de o mobilizare mai mare, lucru pe care nu am reușit să-l facem”, a spus el.

În ciuda cheltuirii a peste 1 miliard de dolari pentru campanie, Plouffe a recunoscut că nu a existat o mișcare semnificativă în cursă.

Comentariile lui Plouffe au stârnit o dezbatere despre acuratețea sondajelor.

Plouffe a spus că sondajele interne ale campaniei n-au arătat niciodată că ea ar fi fost înaintea lui Trump

Institutul de sondaje Rasmussen Reports a prezentat acest lucru ca o dovadă că sondajele lor au fost mai precise decât altele, chiar dacă criticii democrați le-au respins adesea, considerându-le prea favorabile pentru Trump.

„Plouffe a spus că sondajele interne ale campaniei N-AU ARĂTAT NICIODATĂ CĂ EA AR FI FOST ÎNAINTEA LUI TRUMP,” a scris compania de sondaje pe X, evidențiind rezultatele. „Vrei să spui că, intern, arăta cam așa?”

Plouffe s-a plâns despre cât de greu a fost pentru democrați să câștige sprijinul alegătorilor independenți în statele-cheie precum Michigan, Pennsylvania, Wisconsin și Pennsylvania, în ciuda celor două campanii de succes cu Obama din 2008 și 2012.

El a apărat decizia de a o avea pe Harris să facă campanie alături de fostul congresman republican Liz Cheney, argumentând că era esențial să câștige susținerea independenților și a alegătorilor cu tendințe republicane.

Plouffe a susținut că era o prostie pentru strategi să se concentreze doar pe a mulțumi alegătorii democrați și cei cu orientare stângistă din statele respective.

Harris s-a întors din vacanța de opt zile din Hawaii, exprimându-și recunoștința față de toți cei care au lucrat la campania lor, lăudându-le eforturile „fără precedent” de a strânge mai mult de 1,5 miliarde de dolari.

„Rezultatul acestei alegeri, evident, nu este cel pe care ni l-am dorit. Nu este rezultatul pentru care am muncit atât de mult. Dar sunt mândră de cursa pe care am dus-o, iar rolul vostru în aceasta a fost esențial. Ceea ce am realizat în 107 zile a fost fără precedent”, a spus Harris într-un video.

Videoclipul a fost postat pe rețelele sociale de Comitetul Național Democrat.

„Trebuie doar să vă reamintesc,” a adăugat ea. „Nu lăsați pe nimeni să vă ia puterea. Aveți aceeași putere pe care o aveați înainte de 5 noiembrie”, conform Daily Mail.

