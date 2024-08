Forțele ucrainene s-ar fi deghizat în trupe rusești și ar fi preluat controlul asupra satului Olgovka din regiunea Kursk, păcălind pe toată lumea. Militarii Kievului ar fi îmbrăcat echipamentul rușilor capturați, după care au trecut la uniformele lor și au preluat controlul așezării.

Localnicii au spus că ucrainenii s-au prezentat mai întâi în ca soldați ruși, iar apoi și-au pus banderole albastre și au ocupat întregul sat.

Ukrainian forces disguised as Russian troops took control of Olgovka, fooling everyone. They rolled in with captured Russian gear, switched to blue armbands, and took over.



