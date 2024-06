Trump nu este afectat electoral după condamnare. Statul unde a obținut 85% din voturi

Donald Trump este singurul republican încă în cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, rivalii săi renunţând de mult timp.



Însă calendarul electoral din SUA este făcut în aşa fel încât unele state încă mai organizează alegeri primare, care sunt utilizate pentru a desemna candidatul, care va fi oficializat în luna iulie la convenţia partidului.



Prin urmare, marţi au avut loc alegeri primare în Montana, New Jersey, New Mexico şi Dakota de Sud. Or, deşi Donald Trump este oficial singurul republican în cursa contra preşedintelui democrat Joe Biden, numele foştilor săi rivali apar încă pe buletinele de vot, tipărite cu luni în avans. O particularitate pe care unii alegători republicani au exploatat-o până acum pentru a își exprima nemulţumirea faţă de miliardar.



Astfel, scopul alegerilor primare de marţi a fost să măsoare ponderea sprijinului alegătorilor republicani pentru Donald Trump, în urma verdictului contra sa. Trump s-a descurcat bine în fiecare dintre aceste state, în New Mexico obţinând, de exemplu, 85% din voturi.



Amintim faptul că Donald Trump a fost găsit vinovat joi, la New York, de toate acuzaţiile contra sa într-un proces penal, pentru falsificarea de documente cu scopul de a ascunde plăţi menite să cumpere tăcerea unei foste vedete de filme pentru adulți.



Judecătorul Juan Merchan a stabilit sentinţa pentru data de 11 iulie, cu patru zile înainte de începerea convenţiei republicane

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News