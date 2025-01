Tot ce se știe până acum despre autorii celor trei atacuri din SUA

Citește și - Val de atacuri în SUA. Un al treilea a avut loc în New York. Bogdan Chirieac, ipoteză îngrijorătoare: Sunt coordonate

Mai multe atacuri sângeroase au avut loc în ultimele zile în Statele Unite, în New Orleans, Las Vegas și New York.

Primul atac a avut loc în New Orleans, după petrecerea de Revelion. O camionetă a intrat în plin într-o mulțime de oameni, pe troturarul străzii Bourbon, omorând cel puțin 10 persoane și rănind alte zeci.

Autorul atacului este mort, după un schimb de focuri cu poliția, au informat două posturi de televiziune americane, citând surse din cadrul poliţiei. Bărbatul a fost identificat de FBI. Ar fi vorba despre un veteran al armatei americane din Texas, scrie NBC News.





"Suspectul a fost identificat ca fiind Shamsud-Din Jabbar, în vârstă de 42 de ani, un cetăţean american din Texas", a spus FBI. Acesta conducea o camionetă Ford, care se pare că fusese închiriată", conform unui comunicat al poliției.

Într-o înregistrare video ar fi zis că intenționa să își adune familia pentru o sărbătoare și să îi ucidă, apoi a decis să se alăture ISIS. Numele lui este Shamsud Din Jabbar și avea un steag ISIS atașat pe cârligul camionului Ford F-150 Lightning.

Autoritățile din New Orleans investighează dacă Jabbar a utilizat o pușcă cu lunetă și a tras cu ea în mulțime în timp ce călca oamenii, au spus pentru NBC News trei oficiali. Shamsud Din Jabbar a fost detașat în Afganistan în anul 2009. A fost funcționar administrativ. În 2020, era sergent major, când a fost lăsat la vatră.

Deocamdată, atacul nu a fost revendicat de ISIS.

Miercuri dimineața a avut loc al doilea atac. Un vehicul Tesla Cybertruck a explodat chiar în faţa hotelului lui Donald Trump din Las Vegas. O persoană a murit și alte șapte au fost rănite. Autoritățile investighează o posibilă legătură între atacul din New Orleans și cel din Las Vegas. NBC spune că și suspectul atacului din fața hotelului Trump, identitatea sa nu a fost dezvăluită încă, ar avea legături cu domeniul militar, iar ambele mașini folosite în atacurile din New Orleans și Las Vegas ar fi fost închiriate de la aceeași firmă.

