TOP bancuri de Sf. Ioan

Ion și Maria în casă. Ion citeste “Times”.

– Ioane, du-te afară și acoperă fânul că imediat plouă și îl udă!

Ion cufundat în continuare citind “Times”…

– Ioane, du-te mă și acoperă fânul că începe să picure!

Ion citește în continuare “Times”.

– Ioane, dă-o încolo de treabă, a inceput să plouă și a udat fânul.

– Mărie, you have an obsession!

================================

Vin şuvoaiele peste sat. Ion se urcă pe acoperişul casei şi aşteaptă. Nişte oameni trec pe lângă casa lui într-o barcă de salvare.

- Ioane, sari in barca, că ai să te îneci!

- Nu, rămân aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi mă va salva!

Mai sta ce mai sta şi mai trece o barcă pe lângă el.

- Hai, Ioane, sari în barcă şi salvează-te!

- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi mă va salva!

Pleacă şi a doua barcă. La cea de-a treia barcă, povestea se repetă. Apoi, Ion moare înecat. Ajuns la porţile Raiului, bate cu putere şi cere să fie lăsat să vorbească cu Dumnezeu.

- Păi bine, Doamne! Eu mă rog atâta la tine... îţi dau toată încrederea mea şi tu mă laşi să mor!?

- Cum te cheamă? întreabă Dumnezeu.

- Ion.

Căuta Dumnezeu în registru':

- Mai, Ioane, nu ştiu cum să-ţi spun... dar la mine aici figurează că ţi-am trimis trei bărci de salvare...

=================================

Se plimba Ion intr-o seara pe malu marii. Si aude deodata o voce:

-Tarane! Tarane!

Se uita Ion intr-o parte, in cealalta, nimic. Merge inainte si iar aude:

-Tarane! Tarane! Aici, jos!

Se uita Ion:

-Tu esti ma? Pestisoru’ de aur?

-Da, Tarane! Daca m-arunci in apa, iti indeplinesc 3 dorinte!

Ion il striveste:

-Pe cine faci tu „taran”, ma?

================================

Ion și Maria nu puteau avea copii și s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a spus că ar trebui să se ducă la biserică, pentru a se ruga și să aprinda o lumânare. Zis și făcut.

Peste 6 ani preotul se hotărăște să le faca o vizită. Ajunge acasă la ei, sună la ușă și deschide o fetiță.

– Buna ziua, mama e acasă?

– Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus să aducă pe lume al șaselea copil.

– Și tata?

– S-a dus la biserică să stingă lumânarea.

===============================

Mărie, dacă te culci cu mine, ții dau mobilul meu.

– Dacă e așa, Ioane, s-a făcut!

După consumarea actului, Ion dă să plece.

– Ioane, zice Maria, da mobilu’??

– Aaaaa, da, noteaza: 0726…

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News