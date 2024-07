Tensiuni și arestări la Londra. Zeci de mii de oameni participă la adunarea naționalistă a lui Tommy Robinson, moment în care a avut loc o contramanifestație

Mii de oameni au participat la „marșul unității” și s-au strâns în Trafalgar Square din Londra. E vorba de mii de englezi care flutură steaguri ale Angliei, Scoției, Țării Galilor și Regatului Unit în fața Curților Regale de Justiție. Ei protestează împotriva migrației și a diversității, identificându-se ca o mișcare conservatoare. Mulți dintre ei poartă tricouri care îl reprezintă pe fostul președinte american Donald Trump.

Peste 1.000 de agenți de poliție monitorizează evenimentul, care nu a fost lipsit de incidente după ce a avut loc o contramanifestație.

E vorba de o contramanifestație organizată de fostul lider Laburist de stânga Jeremy Corbyn, sub deviza Stand Up To Racism. Acestora li s-au adăugat o serie de sindicate, dar și alte organizații de stânga.

În timpul evenimentelor un militant din contramanifestație a fost atacat și, potrivit Sky News rănit la cap. Doi bărbați au fost arestați în urma incidentelor.

Contramanifestația se opune marșului organizat de Tommy Robinson, un controversat activist catalogat de extremă dreapta.

Pe numele său adevărat Stephen Yaxley-Lennon, Tommy Robinson a fost condamnat de mai multe ori.

Fondator în 2009 a EDL, grup de extremă dreapta ce îşi declarase intenţia de a lupta împotriva ameninţării islamiste şi pe care el l-a condus până în 2013, Tommy Robinson, 40 de ani, a fost condamnat de mai multe ori, pentru huliganism, încălcarea ordinii publice şi agresiune, şi a stat mai multe luni la închisoare.



Interzis pe Twitter în 2018 (apoi pe Facebook şi Instagram anul următor) pentru că postase mesaje considerate ca fiind unele de incitare la ură, el a fost apoi reautorizat pe reţeaua socială, devenită X, pe 5 noiembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News