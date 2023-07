Situație critică în Grecia, temperaturi nemaîntâlnite de 30 de ani. 13 zone, în pericol de incendiu. Turiști români, evacuați

Ministerul grec al Afacerilor Externe a activat situația de criză, din cauza evoluției dramatice din insula Rhodos. A fost pus la dispoziție și un număr de telefon pentru turiștii care vor să se întoarcă în siguranță în țara lor. Situația este critică, focul a scăpat de sub control, iar provizii sunt cerute mereu. În zonă nu sunt numai turiști ci și localnici.

Au fost foarte mulți turiști care acum se află în siguranță, după ce au fost evacuați. Ultimele zone evacuate sunt Masari, Malona si Haraki. În zona Masari au fost foarte mulți turiști români, la fel ca în centrul insulei Rhodos.

Incendiul a început dintr-o zonă de pini virgini, iar la început părea sub control. Totuși, din cauza temperaturilor extreme, focul s-a extins rapid și a scăpat de sub control. Astfel de temperaturi nu au mai fost în Grecia din 1987. În acel an, aproximativ 1500 de greci și-au pierdut viața din cauza temperaturilor extreme și a incendiilor de vegetație care au izbucnit.

Temperaturi de până la 45 de grade Celsius în Grecia

Potrivit prognozei meteo, temperaturile foarte ridicate vor persista în următoarea săptămână. Temperaturile ar putea ajunge până la 45 de grade Celsius. 13 zone din Grecia se află în acest moment sub avertisment de incendiu.

Sâmbătă, pe insula grecească Rodos, un incendiu forestier care a scăpat de sub control a declanșat evacuarea a mii de turiști. Potrivit agenției EFE, aceștia au fost transferați cu ambarcațiuni către alte zone mai sigure de pe insulă. În prima parte a zilei peste 2.000 de turiști au fost evacuați de pe plaja Kiotari, aflată în partea vestică a insulei. Patru localități din centrul insulei au fost, de asemenea, evacuate, iar flăcările incendiului au amenințat mai multe hoteluri din zonă sâmbătă după-amiază. Cel puțin trei dintre aceste hoteluri au înregistrat pagube semnificative.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News